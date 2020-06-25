Потерянная туфелька — к замужеству? Еще одна калининградская «Золушка» прославилась после Парада

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Карина Бернтгольц
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В 2010 году подобная история приключилась с курсанткой юридического института Ксенией Трубицыной.

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Фото, видео: Ural.kp.ru / Александр Матвеев; 5-tv.ru

Курсантка Балтийского военно-морского института, обронившая туфельку в ходе Парада Победы в Калининграде, прославилась на всю страну. Несмотря на то, что во время марша Ксения Кальчинская потеряла обувь, она не подала вида и продолжила чеканить шаг, не нарушая строй. После торжественного шествия девушку разыскивали, чтобы наградить и вернуть туфлю, оставшуюся на площади. Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов лично вручил грамоту за стойкость и мужество студентке, которую прозвали «Золушкой».

KP.RU удалось выяснить, что Кальчинская — не первая «Золушка», снискавшая славу после Парада Победы. В 2010 году аналогичная история приключилась с курсанткой Калининградского юридического института Ксенией Трубицыной. Тогда страна отмечала 65-ю годовщину со Дня Великой Победы.

«Ступаю на асфальт, а туфли нет. Наши девочки, у которых обувь неплотно сидела и падала на репетициях, прикрепляли ее к ноге черным скотчем. У меня же на прогонах все было хорошо, и я так не сделала, а тут. <…> Сокурсница Ира схватила меня за руку, удержала в строю. Чеканю шаг дальше. Одна нога босая, на второй — каблук. Когда была дана команда „вольно“, заплакала, не от боли, хотя вся ступня в крови, — думала, что всех подвела», — вспомнила девушка.

После этого жизнь курсантки сложилась как нельзя удачно. Помочь молодой красавице после марша вызвался курсант четвертого курса Егор Титов. Он отнес Ксению к машине, а после между молодыми людьми закрутился роман, который через пару месяцев закончился свадьбой.

«Теперь эта наша семейная история, вспоминаем, смеемся, а тогда для моей любимой это было горе. Как мог утешал. Еще бы — ногу разбила всю. Идти сама не могла. В общежитие повезли на машине. <…> У нас счастливый брак», — признался завоевавший сердце «Золушки» Титов в интервью KP.RU.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео награждения калининградской «Золушки» после Парада Победы.

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