Боня пожалела сломавшую нос Собчак и посоветовала ей «целовать потолок»

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Карина Бернтгольц
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Ведущая заявила, что врагов нужно прощать, и предложила своей коллеги пройти омолаживающий курс для лица.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Известная ведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня пожалела свою коллегу Ксению Собчак, которая сломала нос. Звезда телестройки записала видеообращение, в котором сообщила, что больше не сердится на знаменитость и желает ей быстрее восстановиться после травмы.

«Я простила Собчак и больше зла на нее не держу. Я люблю абсолютной любовью и друзей, и врагов», — отметила Боня.

Вместе с тем, как отмечает «Экспресс-газета», ведущая заметила морщины на шее 38-летней Собчак и посоветовала ей записаться на курс по омолаживанию лица, который сама организует. Экс-участница «Дома-2» предупредила, что в рамках него покажет много полезных упражнений, которые могут избавиться от всех недостатков, причем в любом возрасте.

«Увидела, что у Ксении Собчак в ее возрасте, она моложе меня на четыре-пять лет, на шее тяжи — жилы. <…> Пусть пока лежит и целует потолок — это тоже хорошее упражнение. Главное — в этот момент не морщить лоб и дышать», — рекомендовала светской львице Боня.

Instagram @victoriabonya

Она отметила, что лично Ксении не сможет передать свое приглашение, поскольку та ее заблокировала в Instagram после конфликта и попросила передать его ведущей подписчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собчак намекнула на Викторию Боню, когда высказывалась о «тупости некоторых блогерш».

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