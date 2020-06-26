Там, где оживает сказка: организаторы «Алых парусов» приготовили для зрителей грандиозные сюрпризы

Уже завтра вечером в Северной столице произойдет настоящее чудо. Миллионы зрителей со всей планеты смогут увидеть, как оживает сказка об алых парусах. Красочное шоу развернется в ночь с субботы на воскресенье в акватории Финского залива. И станет ярким финалом Всероссийского выпускного вечера для школьников и студентов.

Впервые за свою историю масштабный праздник в городе на Неве пройдет только в телевизионном и онлайн-форматах, но именно это даст шоу и новые возможности — все детали зрелищного действа и самый трогательный момент.

Появление легендарного парусника на горизонте — можно будет рассмотреть до мельчайших подробностей — Пятый канал все покажет в прямом эфире.

Кирилл Сергеев уже убедился, нас ждет незабываемое представление.

Команда «Алых парусов» завершает последние приготовления к грандиозному празднику. На сцене вырастают декорации, репетиции выступлений идут полным ходом.

В этом году праздник пройдет в телевизионном и онлайн-форматах: свои коррективы внес коронавирус: пришлось полностью менять сценарий. На подготовку одного из лучших в мире шоу осталось совсем немного времени. Артисты репетируют в режиме нон-стоп, детально оттачивая каждую сцену. Не просто концертную программу, а настоящий мультимедийный спектакль ставит всемирно известный режиссер Василий Бархатов. А значит выпускников страны ждет грандиозное представление.

«Все, что будет происходить на сцене, каждый номер имеет отношение к произведениям Грина. В каждом есть деталь, которая намекает на деталь из произведения или особенность героя», — рассказывает Василий Бархатов, режиссер-постановщик концертной части проекта «Алые паруса».

Для телезрителей выступят группы RASA и «Звери», Вера Брежнева и певица IOWA, а еще — флайбордисты, танцоры и юные музыканты. Из-за пандемии они проходили кастинг в режиме онлайн. Вот, шестилетняя Алиса Волкова прислала запись, сделанную на мобильный телефон и попала на главную сцену — сразу же в роли Ассоль. Финальным аккордом праздника традиционно станут водная феерия и свето-пиротехническое шоу, под аккомпанементы которого по глади Финского залива пройдет великолепный корабль под алыми парусами — бриг «Россия».

Где посмотреть «Алые паруса 2020» онлайн и по ТВ?

Впервые выпускники ленинградских школ увидели встречу Грея и Ассоль в 1968 году. Праздник стал настоящим символом веры в чудо: сказочный галиот с алыми парусами, невероятный салют и еще одна гриновская героиня Фрези Грант, которая буквально скользила по Неве.

Людмила Образцова уже давно живет за границей, но то выступление в родном Ленинграде не забудет никогда. По задумке режиссера, понтон под девушкой больше километра должны были толкать водолазы. В последний момент, когда группу ныряльщиков сменили на катер-тягач, все пошло не по плану.

«Началось движение и примерно на середине этого расстояния, я начала уходить под воду. Сначала залило сапоги, потом вода залила ноги, потом вода подошла уже до половины туловища. И тот моряк, который вел этот катерок, он прибавил скорость. Он вытащил меня на поверхность воды, и мы благополучно преодолели все преграды», — вспоминает Людмила Образцова.

Такие же смелые и яркие праздники — на зависть всем советским школьникам — проходили в Ленинграде вплоть до 79-го года. И после перерыва в четверть века в 2005-м традиция возродилась при поддержке Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала.

С тех пор «Алые паруса» стали одним из самых красочных праздников на планете, а в прошлом году получили своего рода «Оскар» в мире организации развлечений — престижную премию Best Event Awards World.

Известная российская певица Марина Капуро выступала на сцене уже возобновленного праздника и признается: «Эмоции невероятные».

«Наш город великолепный. И „Алые паруса“ — это такой апофеоз лета. Я даже не могу выделить, какая ночь для меня была лучше. Каждая была одинаково прекрасна», — делится Марина Капуро, российская певица, заслуженная артистка России.

В этот раз «Алые паруса» станут кульминацией Всероссийского выпускного: для школьников и студентов. Завершит феерию на суше и на воде грандиозный фейерверк.

Его, как и сам проход парусника, будут транслировать все федеральные телеканалы. Пятый канал покажет весь праздник целиком.

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