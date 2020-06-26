«Ядовитая энергия от дьявола»: Дочь Успенской обрушилась с упреками на мать
Наследница певицы обвинила ее в отсутствии уважения к людям.
Фото: Instagram @pacha_tati
Дочь Любови Успенской художница Татьяна Плаксина обрушилась с резкой критикой на свою мать. Девушка осталась недовольна заявлением Успенской, что если бы не она, ее дочь была бы никому не нужна. Такое мнение королева русского шансона выразила в одной из передач на YouTube.
В ответ на заявление матери, 30-летняя Плаксина написала гневный пост на своей странице в Instagram. Она обвинила Успенскую в отсутствии уважения к людям и эгоизме.
«Очнись, мама. Это ты должна прозреть, как ты относишься к окружающим — к твоей семье — ты ее разрушила своей змеиной энергией ядовитой от дьявола», — негодует Плаксина.
Художница посетовала, что ее матери ничего больше не осталось как «поливать грязью» дочь и отца своей наследницы. Она также «прошлась» по певице Наргиз, с которой Успенская недавно записала совместный трек, заявив, что обе «губят Землю своими больными голосами».
Конфликт между некогда любящими друг друга матерью и дочерью разразился в феврале 2020 года, когда Татьяна Плаксина рассказала об угрозах и избиениях со стороны Успенской. Стороны перешли на взаимные обвинения, а затем Плаксина уехала в США, где живет со своим отцом, пишет Teleprogramma.pro. Успенская объяснила происходящее тем, что ее дочь принимает наркотики, и заявила об отказе поддерживать ее финансово. Как поведали в близком окружении певицы, артистка тяжело переживает разрыв и находится в глубокой депрессии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Любовь Успенская не желает общаться с Кудрявцевой и Собчак.
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