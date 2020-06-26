«Я не жду извинений»: Успенская объяснила, чем ей не угодили Кудрявцева и Собчак

Звезда отечественного шансона, певица Любовь Успенская впервые откровенно рассказала о конфликте с телеведущей Лерой Кудрявцевой и светской львицей Ксенией Собчак, обиду на которых держит до сих пор.

В одном из последних интервью артистка пояснила, что все началось с публичной ссоры Успенской с дочерью Татьяной Плаксиной. Известно, что Любовь и ее 30-летняя наследница вот уже много лет не могут найти общий язык, обвиняя друг друга по любому поводу. Однако «последней каплей» стало интервью Плаксиной Лере Кудрявцевой, в котором та раскрыла шокирующие подробности ее отношений со звездной матерью.

Не ожидая предательства со стороны коллеги, которая, по мнению певицы, не должна была выпускать программу с ее дочерью, Успенская попыталась реабилитироваться. Звезда приняла приглашение участвовать в шоу Ксении Собчак, сочтя, что только так может донести правду до публики. Однако в определенный момент беседа пошла не по задуманному сценарию: Любовь все время перебивала скандально известная ведущая, в результате чего первая в слезах удалилась из съемочного павильона.

«Я не жду извинения от людей, которые делают такие вещи. Я просто высказала свое мнение той же Лере. С Собчак я вообще не общалась и не хочу. Но я все же сказала то, что я думаю», — цитирует Успенскую «Дни.ру».

При этом артистка тут же заметила, что в свое время Кудрявцева извинилась за инцидент, объясняя это тем, что якобы заранее не знала, что на передаче будет Плаксина.

«Она мне написала: „Люба, я не продюсер этой программы. Я делаю то, что мне говорят. К сожалению, у меня не такие гонорары, как у тебя“», — вспоминала Любовь.

Instagram @uspenskayalubov_official

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, что стало причиной конфликта Любови Успенской со звездной наследницей.