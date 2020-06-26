Столица Приморья ушла под воду. В регионе идут проливные дожди, и в самый ответственный момент ливневая канализация не справилась.

На дорогах многокилометровые пробки, машины тонут в воде. А по некоторым улицам, как убедился Евгений Подтергера, уже можно плавать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая погода ждет россиян.