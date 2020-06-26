Владивосток уходит под воду — видео
В регионе идут проливные дожди, в столице Приморья с осадками не справилась ливневая канализация.
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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru
Столица Приморья ушла под воду. В регионе идут проливные дожди, и в самый ответственный момент ливневая канализация не справилась.
На дорогах многокилометровые пробки, машины тонут в воде. А по некоторым улицам, как убедился Евгений Подтергера, уже можно плавать.
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