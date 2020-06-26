Владивосток заливают дожди, в Москве — солнце: какая погода ждет россиян
Во власти стихии оказались также Адыгея, Ингушетия и Чеченская республика.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Evgen Kotenko; 5-tv.ru
Во многих регионах России сухая и жаркая погода сменилась дождям и заморозками. В Адыгее, Ингушетии, Чеченской республике — грозы, сильный ветер и ночные заморозки. Заливает и восток страны. Грозы в Новосибирской области, Алтайском крае. Ветер до 20 метров в секунду.
Во власти циклона Чукотка, Камчатка, Сахалин, Курильские острова.
Во Владивостоке — настоящий потоп. Ливневая канализация не справляется с потоками воды и улицы превратились в реки, подтоплены подвалы домов и подземные переходы.
А вот столицу завтра ожидает жара. По прогнозам синоптиков, столбик термометра перешагнет отметку в 30 градусов. Жителям советуют выходить на улицу в головных уборах, по возможности не оставаться на солнце длительное время и пить побольше воды.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиян предупредили о температурных аномалиях в конце июня.
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