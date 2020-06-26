Во многих регионах России сухая и жаркая погода сменилась дождям и заморозками. В Адыгее, Ингушетии, Чеченской республике — грозы, сильный ветер и ночные заморозки. Заливает и восток страны. Грозы в Новосибирской области, Алтайском крае. Ветер до 20 метров в секунду.

Во власти циклона Чукотка, Камчатка, Сахалин, Курильские острова.

Во Владивостоке — настоящий потоп. Ливневая канализация не справляется с потоками воды и улицы превратились в реки, подтоплены подвалы домов и подземные переходы.

А вот столицу завтра ожидает жара. По прогнозам синоптиков, столбик термометра перешагнет отметку в 30 градусов. Жителям советуют выходить на улицу в головных уборах, по возможности не оставаться на солнце длительное время и пить побольше воды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиян предупредили о температурных аномалиях в конце июня.