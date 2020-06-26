«Альтернативы ООН — нет»: Василий Небензя о неидеальной организации

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В 2020 году международная организация, в которую входят почти 200 стран отмечает свое 75-летие.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / World Flags; 5-tv.ru

ООН не идеальна, но альтернативы ей в современном мире — нет. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал постоянный представитель России Василий Небензя.

Устав ООН был подписан 75 лет назад, и за эти годы организация доказала свою необходимость: ее участники предотвратили Третью мировую войну.

Но при этом резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, которую Россия подает каждый год, разделяют далеко не все страны.

«В 2019 году число соавторов документа превысило 60 стран. Как и в предыдущие годы, против выступили лишь делегации США и Украины, а 52 страны (включая государства — члены ЕС) при голосовании воздержались. Мы считаем такую позицию неприемлемой. Мы убеждены, что эта тема должна служить объединению государств — членов ООН, особенно с учетом 75-летнего юбилея Победы во Второй мировой войне», — отметил Василий Небензя.

Россия, страны СНГ и Китай выступили с инициативой провести отдельного торжества, посвященного 75-летию победы. Планируется, что оно пройдет на очередной генеральной ассамблее ООН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генсек ООН предупредил о глобальной нехватке продуктов из-за пандемии.

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