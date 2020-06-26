«Самый счастливый день»: жена Реввы вспомнила, как влюбилась с первого взгляда

«Самый счастливый день»: жена Реввы вспомнила, как влюбилась с первого взгляда
Супруга артиста посвятила ему трогательный пост в годовщину знакомства.
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Фото, видео: Instagram @angelikarevva
Годовщина первой встречи Александра Реввы и жены супруги Анжелики — особенный день для супругов. Они познакомились ровно 26 июня 2005 года на дискотеке в Сочи. К тому моменту артист уже был звездой команды КВН «Утомленные солнцем». Но девушка не знала его в лицо. Это не помешало обоим влюбиться с первого взгляда.
После этого события комик отрекся от своего обещания не жениться до 40 лет. Через два года возлюбленные сыграли свадьбу. Сегодня они воспитывают двух дочерей и до сих пор остаются для многих редким примером взаимной любви и верности.
По случаю 15-летия со дня знакомства со своей второй половиной Анжелика Ревва посвятила мужу трогательный пост в Instagram.
«Самый счастливый день в моей жизни. С этого дня все началось! Первый взгляд, первый вдох в унисон, первая искра, химия, магия… сложно дышать и ты в невесомости… Любовь пришла с первого взгляда и поселилась навсегда!» — написала Анжелика.
Подписчики Реввы разделили ее радость и поздравили супругов со знаменательной датой.
«Вы самая лучшая пара в мире»;
«Вы идеально подходите друг другу, и это видно! Хорошо, что вы нашли друг друга»;
«Бог и Богиня. Поздравляю с вашим днем!» — поддержали в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что жена Реввы рассказала, почему «лайкнула» ролик Киркорова про десантников.
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