Ждать ли развода? Экстрасенс рассказал, насколько крепок союз Утяшевой и Воли

Несколько месяцев режима самоизоляции из-за пандемии, солнечные и лунные затмения — первая половина 2020 года стала настоящим испытанием для миллионов людей. Причем пагубное воздействие отразилось не только на их физическом здоровье, но и сильно сказалось на психическом, эмоциональном состоянии.

Так, ввиду огромного количества стрессовых ситуаций участились случаи разводов. Исключением не стали и селебрити. В частности, о решении расстаться заявили: Эмин Агаларов и Алена Гаврилова, Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Кристина Асмус и Гарик Харламов.

Но, к счастью, среди огромного количества неустойчивых союзов, есть и довольно крепкие. В их число вошел звездный тандем юмориста Павла Воли и гимнастки Ляйсан Утяшевой, считает участник «Битвы экстрасенсов», призер зрительских симпатий Михаил Филоненко. В беседе с 5-tv.ru экстрасенс рассказал, в чем секрет крепкого брака этих селебрити.

«Павел Воля родился 14 марта 1979 года, Ляйсан Утяшева — 28 июня 1985 года. Это очень интересные годы! Ляйсан — год быка, а Павел — год козы. У них, конечно, очень взрывной, интересный характер! Но Ляйсан Утяшева — восточная женщина и привыкла, чтобы все было спокойно, по-восточному, хорошо. У нее несколько кровей: и башкирская, и польская, и русская. Когда есть котел смешанных кровей, то это очень хорошо! Это дает спокойствие, гениальных детей! Роберт, София — гениальные дети! Я не вижу, что этот брак в ближайшее время распадется», — отметил Филоненко.

В то же время экстрасенс подчеркнул, что негативное воздействие на семью все же есть. И идет оно только от завистников и хейтеров, которых у медийных личностей немало. Однако и это не является проблемой для Воли и Утяшевой: по словам провидца, влюбленные имеют сильный блок защиты, чтобы препятствовать разрушительному воздействию негатива на семью.

«У них и дружба, и любовь — очень хорошие взаимоотношения. Сейчас, 2020–2021 годы, у них очень хорошая конгломерация, то есть очень хорошие партнерские отношения!» — подытожил Михаил Филоненко.

Ранее 5-tv.ru рассказал, насколько, по мнению экстрасенса Михаила Филоненко крепок брак Александра Овечкина и Анастасии Шубской.