«Все на спорт»: фанаты не поверили Лазареву, что тот потерял форму
Певец похвастался загорелым и стройным торсом перед поклонниками.
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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey
Певец Сергей Лазарев поделился с подписчиками в Instagram соблазнительным фото. На нем он запечатлен с голым торсом в тени тропического дерева. В подписи к снимку артист призвал всех фанатов к занятиям спортом. По его словам, пришло время скинуть набранные за период самоизоляции килограммы.
«Ну, короче, надо срочно возвращаться в эту форму. Хватит сопли жевать. Залы открылись, все на спорт!!! Я уже», — написал Лазарев.
Поклонники не поверили, что их любимец за последние три месяца сильно изменился. Однако многие выразили желание пройти курс тренировок с певцом.
«А вы сейчас разве в другой форме? Вы всегда, Сергей, прекрасны!»
«Сергей, вы тут просто Аполлон!»
«Ну, все, с понедельника начинаем»
«Да ладно, Сереж, ты и так в форме!»
«Выставили фоточку, чтоб нас подразнить», — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Лазарев показал подросшего наследника.
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