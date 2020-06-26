«Все на спорт»: фанаты не поверили Лазареву, что тот потерял форму

Певец Сергей Лазарев поделился с подписчиками в Instagram соблазнительным фото. На нем он запечатлен с голым торсом в тени тропического дерева. В подписи к снимку артист призвал всех фанатов к занятиям спортом. По его словам, пришло время скинуть набранные за период самоизоляции килограммы.

«Ну, короче, надо срочно возвращаться в эту форму. Хватит сопли жевать. Залы открылись, все на спорт!!! Я уже», — написал Лазарев.

Instagram @lazarevsergey

Поклонники не поверили, что их любимец за последние три месяца сильно изменился. Однако многие выразили желание пройти курс тренировок с певцом.

«А вы сейчас разве в другой форме? Вы всегда, Сергей, прекрасны!»

«Сергей, вы тут просто Аполлон!»

«Ну, все, с понедельника начинаем»

«Да ладно, Сереж, ты и так в форме!»

«Выставили фоточку, чтоб нас подразнить», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Лазарев показал подросшего наследника.