«Все на спорт»: фанаты не поверили Лазареву, что тот потерял форму

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Алина Потёмкина
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Певец похвастался загорелым и стройным торсом перед поклонниками.

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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев поделился с подписчиками в Instagram соблазнительным фото. На нем он запечатлен с голым торсом в тени тропического дерева. В подписи к снимку артист призвал всех фанатов к занятиям спортом. По его словам, пришло время скинуть набранные за период самоизоляции килограммы.

«Ну, короче, надо срочно возвращаться в эту форму. Хватит сопли жевать. Залы открылись, все на спорт!!! Я уже», — написал Лазарев.

Instagram @lazarevsergey

Поклонники не поверили, что их любимец за последние три месяца сильно изменился. Однако многие выразили желание пройти курс тренировок с певцом.

«А вы сейчас разве в другой форме? Вы всегда, Сергей, прекрасны!»

«Сергей, вы тут просто Аполлон!»

«Ну, все, с понедельника начинаем»

«Да ладно, Сереж, ты и так в форме!»

«Выставили фоточку, чтоб нас подразнить», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Лазарев показал подросшего наследника.

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