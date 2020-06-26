Где в Петербурге нельзя будет проехать во время шоу «Алые паруса»
Власти города опубликовали список улиц, которые будут перекрыты в связи с организацией видеотрансляции праздника выпускников.
Фото: РИА Новости / Алексей Даничев
В связи с проведением в Санкт-Петербурге в ночь с 27 на 28 июня шоу для выпускников школ «Алые паруса», которое в этом году состоится в онлайн-формате и будет транслироваться по телевидению, в городе будет ограничено, а местами и совсем перекрыто движение транспорта.
Как сообщает петербургский Комитет по развитию транспортной инфраструктуре, на три часа — с 22.00 до 01.00 — будет прекращено движение по Западному скоростному диаметру на участке между Приморским проспектом и набережной Екатерингофки.
С самого утра субботы с 08.00 27 июня и до 02.00 28 июня закроют движение по улицам, прилегающим к «Газпром-арене» и Приморскому парку Победы.
Почти сутки — с 08.00 субботы и до 06.00 воскресенья будет не проехать по Петровской косе. А с 17.00 в субботу до трех часов ночи перекроют движение по Морской набережной и части Наличной улицы на Васильевском острове.
С 19.00 до часу ночи будет не проехать по Приморскому проспекту от Яхтенной улицы до Савушкина, по Яхтенной улице, Яхтенному мосту, Березовой аллее, мосту Бетанкура, набережной Макарова, проспекту Кима, и некоторые прилегающим улицам.
Сообщается также, что на Морской набережной с полуночи 26 июня закрыто движение по крайней правой полосе в направлении от Капитанской улицы к Адмиральскому проезду. Она откроется только 30 июня.
Кроме того, с прошлой ночи и до 10 часов утра 28 июня запрещена остановка транспортных средств на Приморском проспекте, набережной Гребного канала, набережной Мартынова, Крестовском проспекте, Южной дороге, в Адмиральском проезде и ряде прилегающих улиц.
Автомобилистов просят заранее продумать объездные маршруты.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как в этом году будет организован праздник «Алые Паруса».
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