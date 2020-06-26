Названа дата слушания по делу о разводе Пелагеи с Телегиным

Суд приступит к слушанию дела о разводе певицы Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным 9 июля 2020 года, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда столицы.

«Судебное разбирательство назначено на 9 июля, на 9.15. Заседание пройдет в закрытом от слушателей режиме», — отметил представитель органа государственной власти.

Известно, что первоначально дата процесса была назначена на 26 июня, однако на предварительную беседу по иску ни артистка, ни ее супруг не явились. О том, будет ли на заседании решаться вопрос о дележе имущества — доподлинно неизвестно, поскольку адвокаты сторон от комментариев на эту тему воздержались.

Ранее сама певица Пелагея лишь заявляла, что планирует выйти из ситуации с минимальными издержками. В частности, намерена «решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено».

О разводе Пелагеи и Ивана Телегина стало известно в конце 2019 года. Исковое заявление в суд подала сама артистка Пелагея 27 мая, спустя четыре года после свадьбы. Малолетняя дочь пары Таисия, по предварительным данным, останется жить с матерью, однако размер алиментов от отца пока остается не решенным, пишет «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru рассказал, на какие алименты певица Пелагея может рассчитывать после развода.