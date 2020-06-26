Этери Тутберизде стала главным претендентом на звание «Лучшего тренера сезона» по версии ISU

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Виктория Андреева
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Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию поборется за победу в номинации ISU Skating Awards с коллегами из Канады и Армении.

Этери Тутберизде стала главным претендентом на звание «Лучшего тренера сезона» по версии ISU

Фото: www.globallookpress.com / Yohei Osada

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вошла в тройку лидеров престижной премии «Лучшего тренера сезона 2019/2020», организатором которой является Международный союз конькобежцев (ISU). Информация об этом появилась на официальном сайте ISU.

Отмечается, что за приз Тутберидзе поборется с канадским тренером Брайаном Орсером, а также коллегой из Армении Рафаэлем Арутюняном. Имя победителя будет названо на церемонии награждения, которая пройдет в онлайн-формате 11 июля, из-за ограничений на фоне пандемии COVID-19.

Известно также, что всего награды будут вручены претендентам в семи различных номинациях. В частности, на звание самого ценного фигуриста претендуют Юдзуру Ханю из Японии, французский дуэт Гийом Сизерон и Габриэла Пападакис, а также Натан Чан из США.

Российская фигуристка Евгения Медведева, в свою очередь, поборется с французами Кевином Эймозом, Гийомом Сизероном и Габриэлой Пападакис за приз в номинации «Лучшая программа». А на звание «Лучшего юниора» претендуют сразу две россиянки — Александра Трусова, Алена Косторная — и фигуристка из Южной Кореи Ю Ен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуриста Евгения Плющенко назначили на должность тренера сборной РФ по фигурному катанию.

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Этери Тутберизде стала главным претендентом на звание «Лучшего тренера сезона» по версии ISU

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