«У нас таких предостаточно»: Плющенко о назначении на должность тренера сборной РФ

Прославленный российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на новость о присвоении ему статуса тренера сборной России.

Комментируя событие, Плющенко отметил, что не считает это чем-то особенным. Как минимум потому, что он стал лишь одним из десятков именитых спортсменов, удостоившихся той же чести.

«Новость вышла, все начали звонить и поздравлять, что сенсация, ты стал тренером всей сборной страны. Я вошел одним из тренеров, а таких у нас предостаточно, в сборную страны. В моем ключе — это помощь спортсменам, если она нужна», — заявил Евгений в беседе с KP.RU.

Плющенко пояснил, что вошел в состав тренерского штаба команды РФ по фигурному катанию, члены которого занимаются непосредственной подготовкой фигуристов к соревнованиям. В него также входят Татьяна Тарасова, Алексей Мишин, Этери Тутберидзе и многие другие прославленные спортсмены.

«Огромное количество тренеров, которые работают именно со своими спортсменами-сборниками. На сегодня у меня такие спортсмены есть — первый номер Саша Трусова, это Кирилл Сарновский, это молодежка. Это Жилина Ника, это Титова Софа. Таких спортсменов у меня предостаточно», — подытожил фигурист.

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Известно, что олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил новый официальный статус сразу после перехода к нему двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, отказавшейся от сотрудничества с Этери Тутберидзе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова на новость о назначении Евгения Плющенко тренером сборной.