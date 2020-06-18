«У нас таких предостаточно»: Плющенко о назначении на должность тренера сборной РФ

|
Виктория Андреева
36

Именитый фигурист объяснил, почему не считает новый почетный статус чем-то особенным.

«У нас таких предостаточно»: Плющенко о назначении на должность тренера сборной РФ

Фото: Instagram @plushenkoofficial

Прославленный российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на новость о присвоении ему статуса тренера сборной России.

Комментируя событие, Плющенко отметил, что не считает это чем-то особенным. Как минимум потому, что он стал лишь одним из десятков именитых спортсменов, удостоившихся той же чести.

«Новость вышла, все начали звонить и поздравлять, что сенсация, ты стал тренером всей сборной страны. Я вошел одним из тренеров, а таких у нас предостаточно, в сборную страны. В моем ключе — это помощь спортсменам, если она нужна», — заявил Евгений в беседе с KP.RU.

Плющенко пояснил, что вошел в состав тренерского штаба команды РФ по фигурному катанию, члены которого занимаются непосредственной подготовкой фигуристов к соревнованиям. В него также входят Татьяна Тарасова, Алексей Мишин, Этери Тутберидзе и многие другие прославленные спортсмены.

«Огромное количество тренеров, которые работают именно со своими спортсменами-сборниками. На сегодня у меня такие спортсмены есть — первый номер Саша Трусова, это Кирилл Сарновский, это молодежка. Это Жилина Ника, это Титова Софа. Таких спортсменов у меня предостаточно», — подытожил фигурист.

Instagram @plushenkoofficial

Известно, что олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил новый официальный статус сразу после перехода к нему двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, отказавшейся от сотрудничества с Этери Тутберидзе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова на новость о назначении Евгения Плющенко тренером сборной.

Читайте также

+27° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
69.48
-0.27 78.38
-0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:41
ТОП-9 советских актрис, которые легко бы затмили современных девушек
14:34
Владимир Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
14:27
«Возвращаемся к привычной жизни»: на Кубани с 21 июня отменяют режим карантина
14:24
Тест: Кто это из Смешариков?
14:16
Из России с любовью: Русские девушки зарубежных звезд
14:11
Ты — мне, я — тебе: участники протестов в США используют памятники для диалога

Сейчас читают

«Ты достоин восхищения!» — Лиза и Гарри Галкины трогательно поздравили юмориста с днем рождения
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок