ТОП-6 русских слов, которые перешли в другие языки без изменений

Русский язык на протяжении последних лет пополнился множеством заимствованных слов. Например, дедлайном или толерантностью в наше время уже вряд ли кого-то можно удивить. В свою очередь, некоторые русские лексемы прочно обосновались на Западе, и местные жители пользуются ими даже без перевода.

Водка

Многие иностранцы ассоциируют этот алкогольный напиток именно с Россией. Он считается неотъемлемой частью русской культуры. Среди населения западных стран особой популярностью пользуется водка «Столичная». Местные зачастую называют ее просто — «Stoli». Тара, в которой неизменный атрибут соленого огурца или селедки, идет на экспорт имеет слоган «Only vodka from Russia is genuine Russian vodka!». В переводе с английского языка: «Только водка из России — настоящая русская водка!».

Спутник

Когда в 1957 году Советский Союз произвел запуск в космос первого искусственного спутника Земли, зарубежная пресса в спешке не стала переводить это слово. Именно с того момента все космические аппараты, отправляемые на орбиту, стали наименоваться соответственно.

В английском языке существует выражение «sputnik moment». Оно означает момент, когда кто-то сталкивается с конкуренцией.

В некоторых редких случаях слово «спутник» имеет первоначальное значение — тот, кто рядом. В частности, роман японца Харуки Мураками носит название «Мой любимый sputnik».

Дача

Многие граждане европейских стран и американцы предпочитают жить в собственном доме с прилегающим участком. По этой причине в языках нет подходящего слова, которое бы означало загородный дом для отдыха и проживания в летнее время. Как правило, люди на западе используют выражения «summer cottage» или «summer house» — летний коттедж или летний дом. Наше слово «dacha» — самый понятный и доступный вариант.

Бабушка

Англоговорящие жители Запада употребляют слово «бабушка», когда говорят о платках, которые складывают в треугольник и завязывают под подбородком. Ударение при этом они ставят на звук «у».

Помимо прочего, в Соединенных Штатах, Швеции и Китае есть продуктовые магазины, которые носят именно такое название.

Тайга

Это слово иностранцы используют практически по прямому назначению, как в России — дремучий непроходимый лес. «Тайга» даже вошло в название модели автомобиля Lada, который продается в Германии и пользуется высокой популярностью за повышенную проходимость. В России тольяттинский внедорожник называется «Нива».

Тройка

Одним из символов России для иностранцев давно стала упряжка из трех лошадей, несущихся по дороге с бубенцами. Согласно легенде, во времена правления Екатерины II в страну прибыл с визитом австрийский император Иосиф. Официальное лицо необходимо было доставить из Петербурга в Москву как можно скорее. Путь, который обычно занимал двое-трое суток, ямщик смог проделать всего за 36 часов.

В дальнейшем слово «тройка» вошло в более широкий обиход и стало означать группу из трех лиц. В частности, руководящая троица в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE) — бывший, действующий и будущий председатели. На английском языке — OSCE Troika.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 русских слов, которые ставят в тупик иностранных переводчиков.