«Маска помогает быть не старородящей»: Лолиту попытались «снять» молодые парни

Лолита Милявская поделилась историей, как приятно прошла ее прогулка за черешней. В ролике, который звезда опубликовала в Instagram, она рассказала, что к ней подошла знакомиться молодежь с целью «съема». К слову, на 56-летней певице в этот момент были короткие шортики, футболка и маска, закрывающая лицо. Лолита с присущим ей чувством юмора добавила, что все шло хорошо, пока она не сняла средство защиты, закрывающее половину лица.

«Знаете в чем прикол нахождения в маске? Вот вышла я за черешней. А со мной молодежь начала знакомиться. Типа съем. Все было прекрасно, пока я не сняла маску и не начала разговаривать. Маска помогает тебе быть не старородящей», — сказала исполнительница.

Instagram @lolitamilyavskaya

Поклонники звезды заметили, что как в маске, так и без нее, певица выглядит сногсшибательно. Развод с молодым мужем Дмитрием Ивановым, по мнению подписчиков, пошел ей явно на пользу. Певица похудела и расцвела.

«Возраст — это состояние души, а не тела. Понятное дело, что вы, Лола, еще девочка, причем шалунья»

«Я не удивляюсь, что знакомиться. Я бы вообще ослепла от такой красотки»

«Лолита, скажите секрет похудения?» — интересовались фолловеры.

Певец Денис Клявер также добавил комплиментов артистке.

«Молодежь не ошибается👌😜Красотка», — написал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита подала в суд, чтобы выселить экс-супруга из квартиры.