«Маска помогает быть не старородящей»: Лолиту попытались «снять» молодые парни
56-летняя певица в маске и коротких шортах отправилась покупать черешню и собрала массу комплиментов.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya
Лолита Милявская поделилась историей, как приятно прошла ее прогулка за черешней. В ролике, который звезда опубликовала в Instagram, она рассказала, что к ней подошла знакомиться молодежь с целью «съема». К слову, на 56-летней певице в этот момент были короткие шортики, футболка и маска, закрывающая лицо. Лолита с присущим ей чувством юмора добавила, что все шло хорошо, пока она не сняла средство защиты, закрывающее половину лица.
«Знаете в чем прикол нахождения в маске? Вот вышла я за черешней. А со мной молодежь начала знакомиться. Типа съем. Все было прекрасно, пока я не сняла маску и не начала разговаривать. Маска помогает тебе быть не старородящей», — сказала исполнительница.
Поклонники звезды заметили, что как в маске, так и без нее, певица выглядит сногсшибательно. Развод с молодым мужем Дмитрием Ивановым, по мнению подписчиков, пошел ей явно на пользу. Певица похудела и расцвела.
«Возраст — это состояние души, а не тела. Понятное дело, что вы, Лола, еще девочка, причем шалунья»
«Я не удивляюсь, что знакомиться. Я бы вообще ослепла от такой красотки»
«Лолита, скажите секрет похудения?» — интересовались фолловеры.
Певец Денис Клявер также добавил комплиментов артистке.
«Молодежь не ошибается👌😜Красотка», — написал он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита подала в суд, чтобы выселить экс-супруга из квартиры.
Читайте также
73%
-0.34 77.54
-0.52
Нашли ошибку?