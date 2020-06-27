Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поздравил выпускников с праздником
Всероссийский онлайн-выпускной для школьников и студентов начнется сегодня в 14.00.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte; 5-tv.ru
Всероссийский онлайн-выпускной проходит сегодня в стране. Выпускников с окончанием школы поздравил Министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
«Дорогие выпускники, поздравляю вас с успешным окончанием школы. Это важное волнующее событие для каждого из вас. Вы вступаете во взрослую жизнь в непростое время и без преувеличения можно сказать, что выпуск 2020 года особенный. Именно вам пришлось в кратчайший срок сменить привычный формат уроков — перейти на дистанционное обучение. Было трудно и вам, и вашим родителям, и, конечно, вашим учителям. Это был стресс-тест для всей системы российского образования, который она с честью выдержала», — отметил глава министерства.
Фальков также поблагодарил за успешное преодоление всех трудностей, связанных с дистанционным обучением, педагогов и учащихся и пожелал удачи в сдаче ЕГЭ.
Министр науки и высшего образования также напомнил выпускникам сколько возможностей для продолжения образования у них впереди.
«Выбор у вас есть и он огромен: с каждым годом в российских вузах увеличивается количество бюджетных мест, совершенствуются образовательные программы, — мы делаем все, чтобы вы стали высококлассными специалистами», — отметил Фальков.
В заключение своего поздравления глава ведомства выразил уверенность, что совсем скоро вчерашними школьниками будет гордиться вся страна.
«Верьте в себя и побеждайте», — напутствовал выпускников Фальков.
Всероссийский онлайн-выпускной для школьников и студентов начнется сегодня в 14.00. В течение дня для выпускников подготовлена обширная программа, которая будет транслироваться в интернете. Кульминацией всероссийского праздника выпускников школ и высших учебных заведений станет легендарное шоу «Алые паруса».
В этом году оно пройдет в телевизионном и онлайн-формате и будет транслироваться в эфире Пятого канала и на сайте 5-tv.ru.
Где посмотреть «Алые паруса 2020» онлайн и по ТВ?
Шоу «Алые паруса» было возрождено в 2005 году Акционерным Банком «РОССИЯ», правительством Санкт-Петербурга и Пятым каналом.
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