Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поздравил выпускников с праздником

Всероссийский онлайн-выпускной проходит сегодня в стране. Выпускников с окончанием школы поздравил Министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Дорогие выпускники, поздравляю вас с успешным окончанием школы. Это важное волнующее событие для каждого из вас. Вы вступаете во взрослую жизнь в непростое время и без преувеличения можно сказать, что выпуск 2020 года особенный. Именно вам пришлось в кратчайший срок сменить привычный формат уроков — перейти на дистанционное обучение. Было трудно и вам, и вашим родителям, и, конечно, вашим учителям. Это был стресс-тест для всей системы российского образования, который она с честью выдержала», — отметил глава министерства.

Фальков также поблагодарил за успешное преодоление всех трудностей, связанных с дистанционным обучением, педагогов и учащихся и пожелал удачи в сдаче ЕГЭ.

Министр науки и высшего образования также напомнил выпускникам сколько возможностей для продолжения образования у них впереди.

«Выбор у вас есть и он огромен: с каждым годом в российских вузах увеличивается количество бюджетных мест, совершенствуются образовательные программы, — мы делаем все, чтобы вы стали высококлассными специалистами», — отметил Фальков.

В заключение своего поздравления глава ведомства выразил уверенность, что совсем скоро вчерашними школьниками будет гордиться вся страна.

«Верьте в себя и побеждайте», — напутствовал выпускников Фальков.

Всероссийский онлайн-выпускной для школьников и студентов начнется сегодня в 14.00. В течение дня для выпускников подготовлена обширная программа, которая будет транслироваться в интернете. Кульминацией всероссийского праздника выпускников школ и высших учебных заведений станет легендарное шоу «Алые паруса».

В этом году оно пройдет в телевизионном и онлайн-формате и будет транслироваться в эфире Пятого канала и на сайте 5-tv.ru.

Где посмотреть «Алые паруса 2020» онлайн и по ТВ?

Шоу «Алые паруса» было возрождено в 2005 году Акционерным Банком «РОССИЯ», правительством Санкт-Петербурга и Пятым каналом.