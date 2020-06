Группа IOWA поздравила выпускников зажигательным выступлением на «Алых парусах»

Группа IOWA устроила зрелищное шоу на сцене «Алых парусов — 2020», которые стали кульминацией в честь Всероссийского выпускного. Солистка коллектива Екатерина Иванчикова поздравила вчерашних школьников и студентов с одним из самых значимых событий в их жизни и порадовала несколькими треками. В сет-лист группы вошли песни «Падай» и «Плохо танцевать».

В этом году "Алые паруса" впервые в истории проходят в телевизионном и онлайн-форматах. Это эффектное зрелище показывает Пятый канал и сайт 5-tv.ru. Посмотреть на концерт и проход брига «Россия» по акватории Финского залива смогут не только петербуржцы, но и все пользователи сети.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Идея его появления в Ленинграде в конце 60-х годов была навеяна романтикой и невероятной популярностью фильма «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина.

В 2019 году праздник «Алые паруса» стал победителем престижного конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Agency 2019. Праздник «Алые паруса» уже давно вышел за рамки только городского мероприятия. Это, безусловно, событие мирового масштаба и визитная карточка не только Петербурга, но и всей России.

