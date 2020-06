Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова дала напутствие выпускникам 2020 года на «Алых парусах». Артистка поздравила молодых ребят и девушек с переходом во взрослую жизнь и пожелала им креативного поиска себя. Также она отметила, как здорово, что в этом году, благодаря трансляции, шоу стало доступным не только жителям города на Неве, но и всем россиянам.

«В этом году все так же масштабно, я рада, что это без изменений. Я рада, что „Алые паруса“ стали достоянием всей России! Что есть такая трансляция, и люди могут быть причастны, могут радоваться!», — сказала артистка.

Она призвала родителей будущих студентов не давить на них и позволить своим чадам делать ошибки.

«Дорогие выпускники! Будьте креативными, ничего не бойтесь. И воспринимайте любые невзгоды, любые препятствия на вашем пути как ступеньку! Просто ступеньку наверх. И знайте, что вы имеете право делать ошибки. И что вы можете ничего не делать до 30, искать себя! Правда, это очень важно — отпустить. Вы не должны сейчас что-то делать на чистовую, идеально, на пять. Позвольте себе сделать красивый черновик. Возможно, поискать себя несколько лет. Никто вас за это не будет осуждать, я надеюсь — мамы и папы! Позвольте стать своим детям самыми лучшими в своем деле. А для этого нужно поискать это дело. И плоды будут потрясающими!» — сказала солистка группы IOWA.

Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»

Финальной частью Всероссийского выпускного стал грандиозный праздник «Алые паруса». В этом году он впервые в истории проходит в телевизионном и онлайн-форматах. Это эффектное зрелище транслируется в эфире Пятого канала и на сайте 5-tv.ru. Посмотреть на концерт и проход брига «Россия» по акватории Финского залива в этом году смогут не только петербуржцы, но и все пользователи сети.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Идея его появления в Ленинграде в конце 60-х годов была навеяна романтикой и невероятной популярностью фильма «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина.

В 2019 году праздник «Алые паруса» стал победителем престижного конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Agency 2019. Праздник «Алые паруса» уже давно вышел за рамки только городского мероприятия. Это, безусловно, событие мирового масштаба и визитная карточка не только Петербурга, но и всей России.

Ранее 5-tv.ru показывал, как в сети стартовал флешмоб для выпускников 2020 года #СелфиСАттестатом.