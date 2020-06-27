#СелфиСАттестатом. Стартовал флешмоб для выпускников 2020 года
Школьники по всей России делятся фото с долгожданным документом об окончании учебного заведения.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Куденко; Instagram @mbougimnaziiano.19, @gimnazia_a.kosh_habl, @mboy_sosh_1, @sosh1_kuba_taba, @fomenko_ekaterina53, @mbou_izhevskaya_sosh, @v_harchenko_
Выпускников всей страны объединил флешмоб в сети #СелфиСАттестатом. Всероссийский выпускной в самом разгаре, и вчерашние ученики, а теперь почти студенты, с удовольствием делают фото с документом, который стал для них пропуском во взрослую жизнь.
Кульминацией Всероссийского выпускного для школьников и студентов станет грандиозное шоу «Алые паруса — 2020». Впервые легендарное представление пройдет в телевизионном онлайн-формате. Прямую трансляцию концерта российских звезд, водно-пиротехнического шоу и прохода брига «Россия» будет вести Пятый канал и сайт 5-tv.ru.
Где посмотреть «Алые паруса 2020» онлайн и по ТВ?
В этом году зрителей «Алых парусов» вновь ожидает удивительное действо, которое пройдет в акватории Финского залива. Для выпускников выступят звезды отечественного шоу-бизнеса — Дима Билан, Вера Брежнева, IOWA и другие. Праздник выпускников «Алые паруса» после длительного перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин поделился впечатлениями от «Алых парусов».
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