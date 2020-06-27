#СелфиСАттестатом. Стартовал флешмоб для выпускников 2020 года

|
Алина Потёмкина
62

Школьники по всей России делятся фото с долгожданным документом об окончании учебного заведения.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Куденко; Instagram @mbougimnaziiano.19, @gimnazia_a.kosh_habl, @mboy_sosh_1, @sosh1_kuba_taba, @fomenko_ekaterina53, @mbou_izhevskaya_sosh, @v_harchenko_

Тема:
Алые паруса

Выпускников всей страны объединил флешмоб в сети #СелфиСАттестатом. Всероссийский выпускной в самом разгаре, и вчерашние ученики, а теперь почти студенты, с удовольствием делают фото с документом, который стал для них пропуском во взрослую жизнь.

Кульминацией Всероссийского выпускного для школьников и студентов станет грандиозное шоу «Алые паруса — 2020». Впервые легендарное представление пройдет в телевизионном онлайн-формате. Прямую трансляцию концерта российских звезд, водно-пиротехнического шоу и прохода брига «Россия» будет вести Пятый канал и сайт 5-tv.ru.

Где посмотреть «Алые паруса 2020» онлайн и по ТВ?

В этом году зрителей «Алых парусов» вновь ожидает удивительное действо, которое пройдет в акватории Финского залива. Для выпускников выступят звезды отечественного шоу-бизнеса — Дима Билан, Вера Брежнева, IOWA и другие. Праздник выпускников «Алые паруса» после длительного перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин поделился впечатлениями от «Алых парусов».

Тема:
Алые паруса
27 июн
Видео: IOWA готовится к «Алым парусам — 2020»
27 июн
Видео: Команда Димы Билана настраивает звук перед «Алыми парусами — 2020»
27 июн
Видео: группа «Звери» настраивает звук перед концертом на «Алых парусах — 2020»
27 июн
Сурганова готовится к выступлению на «Алых парусах — 2020»
27 июн
Александр Беглов поздравил выпускников с окончанием школы
27 июн
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поздравил выпускников с праздником
27 июн
Тест: Как хорошо вы знаете «Алые паруса»?
27 июн
«Неповторимая атмосфера романтики»: Путин поделился впечатлениями от «Алых парусов»
27 июн
«Будущее в ваших руках»: Путин поздравил школьников и студентов с началом нового этапа жизни
26 июн
Пять фактов о празднике выпускников «Алые паруса — 2020»
+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля

Последние новости

22:17
«У меня лицо — шарик!» — Похудевший Фадеев загнал Пригожина на беговую дорожку
22:04
«Целых 25!» — Джанабаева похвалилась спортивными успехами Валерия Меладзе
21:53
«Каждое утро пристает!» — Решетова показала забавные игры Тимати с наследником
21:45
Какие сны сулят богатство?
21:29
Рэпер Моргенштерн помирился с бывшей девушкой?
21:18
#СелфиСАттестатом. Стартовал флешмоб для выпускников 2020 года

Сейчас читают

Бари Алибасов встал на колени перед Сергеем Жориным
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Марина Александрова опубликовала три снимка из Крыма. Поклонники не могут выбрать лучший

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок