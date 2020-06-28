Волочкова высунула ноги из машины и показала «танец» ступней — видео
Российская танцовщица Анастасия Волочкова оригинально провела время в поездке на автомобиле.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Какой была 18-летняя блогер-миллионер Настя Тропи, трагически погибшая на Бали
Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Анастасия Волочкова не смогла спокойно усидеть во время поездки в автомобиле. Знаменитая балерина разулась, достала телефон и начала снимать «танец» ступней. Три сторис в Instagram Волочкова посвятила этому действию.
Судя по видео, танцовщица отправилась куда-то за город. А на ее высунутыми ногами из автомобиля явно успели «полюбоваться» проезжающие мимо водители.
К собственным ногам у Анастасии Волочковой явно особое отношение. Звезда часто показывает поклонникам свои умения. Но больше всего Анастасия любит шокировать публику шпагатами. Только за последнее время танцовщица села на шпагат в седле, разулась в шпагате и станцевала с котом, где тоже не обошлось без шпагатов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкову высмеяли за фото у храма.
Читайте также
83%
-0.34 77.54
-0.52
Нашли ошибку?