Анастасия Волочкова не смогла спокойно усидеть во время поездки в автомобиле. Знаменитая балерина разулась, достала телефон и начала снимать «танец» ступней. Три сторис в Instagram Волочкова посвятила этому действию.

Судя по видео, танцовщица отправилась куда-то за город. А на ее высунутыми ногами из автомобиля явно успели «полюбоваться» проезжающие мимо водители.

Instagram @volochkova_art

К собственным ногам у Анастасии Волочковой явно особое отношение. Звезда часто показывает поклонникам свои умения. Но больше всего Анастасия любит шокировать публику шпагатами. Только за последнее время танцовщица села на шпагат в седле, разулась в шпагате и станцевала с котом, где тоже не обошлось без шпагатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкову высмеяли за фото у храма.