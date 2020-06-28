Волочкова высунула ноги из машины и показала «танец» ступней — видео

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Алиса Старжевская
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Российская танцовщица Анастасия Волочкова оригинально провела время в поездке на автомобиле.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова не смогла спокойно усидеть во время поездки в автомобиле. Знаменитая балерина разулась, достала телефон и начала снимать «танец» ступней. Три сторис в Instagram Волочкова посвятила этому действию. 

Судя по видео, танцовщица отправилась куда-то за город. А на ее высунутыми ногами из автомобиля явно успели «полюбоваться» проезжающие мимо водители.

Instagram @volochkova_art

К собственным ногам у Анастасии Волочковой явно особое отношение. Звезда часто показывает поклонникам свои умения. Но больше всего Анастасия любит шокировать публику шпагатами. Только за последнее время танцовщица села на шпагат в седле, разулась в шпагате и станцевала с котом, где тоже не обошлось без шпагатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкову высмеяли за фото у храма.

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