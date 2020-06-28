СК проверяет информацию об утечке отходов в тундре под Норильском

|
Василий Заика
40

Специалисты устанавливают масштабы ущерба, нанесенного окружающей среде.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын; Соцсети

Следственный комитет РФ проверяет информацию об утечке отходов производства Талнахской обогатительной фабрики в тундре под Норильском. На место ЧП для выяснения всех обстоятельств направлена оперативная группа.

«28 июня 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики, был несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

По данным агентства Интерфакс, в результате утечки при несогласованной перекачке отходов существует угроза попадания стоков в реку Хараелах. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что утечка произошла на одном из металлургических предприятий в Норильске.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:55
Максим Фадеев рассказал, была ли у него операция по уменьшению желудка
11:36
СК проверяет информацию об утечке отходов в тундре под Норильском
11:15
Почти шесть тысяч человек полностью излечились от COVID за сутки в России
10:53
«Гимн мечте и любви»: пользователи сети бурно обсуждают «Алые паруса» в Петербурге
10:45
Утечка произошла на одном из металлургических предприятий в Норильске
10:33
«Не моя ниша»: что стало с героем вирусного видео про борщ и сосисочки?

Сейчас читают

«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Марина Александрова опубликовала три снимка из Крыма. Поклонники не могут выбрать лучший

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок