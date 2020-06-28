СК проверяет информацию об утечке отходов в тундре под Норильском

Следственный комитет РФ проверяет информацию об утечке отходов производства Талнахской обогатительной фабрики в тундре под Норильском. На место ЧП для выяснения всех обстоятельств направлена оперативная группа.

«28 июня 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики, был несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

По данным агентства Интерфакс, в результате утечки при несогласованной перекачке отходов существует угроза попадания стоков в реку Хараелах. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что утечка произошла на одном из металлургических предприятий в Норильске.