СК проверяет информацию об утечке отходов в тундре под Норильском
Специалисты устанавливают масштабы ущерба, нанесенного окружающей среде.
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Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын; Соцсети
Следственный комитет РФ проверяет информацию об утечке отходов производства Талнахской обогатительной фабрики в тундре под Норильском. На место ЧП для выяснения всех обстоятельств направлена оперативная группа.
«28 июня 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики, был несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.
По данным агентства Интерфакс, в результате утечки при несогласованной перекачке отходов существует угроза попадания стоков в реку Хараелах. Расследование продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что утечка произошла на одном из металлургических предприятий в Норильске.
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