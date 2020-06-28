«Рояля не хватает»: «Пухляш» надел пачку и сделал косплей на балерину Билана

Актер Дмитрий Красилов удивил поклонников новым фото. Он надел голубую пачку и напомнил подписчикам своей страницы в Instagram историю 14-летней давности.

«А вы знаете что случилось с той балериной, которая в 2006 году на Евровидение у @bilanofficial из рояля вылезала?

Вот и я не знаю, а как вам косплей?» — спросил «Пухляш».

Instagram @dimakrasilove

Поклонники "Пухляша" оценили перевоплощение молодого человека. Они уверены, что из Дмитрия получилась отличная балерина.

«Косплей прям один в один. Не хватает рояля, Плющенко и Билана»

«Мдаааа… Волочкова уже не та»

«Лучшая балерина, которую я видела», — написали фолловеры.

Дмитрий Красилов стал популярен после выхода клипа группы Little Big на песню «Uno». На видео актер так зажигательно танцевал, что моментально стал героем мемов. Поклонники прозвали Дмитрия «Пухляшом» за его необычную внешность. Красилов не обижается и даже успел сделать со своим новым прозвищем коллекцию сувениров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Красилов попал в список Forbes.