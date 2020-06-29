Жена внука Пугачевой стала крестной мамой крошечной малышки— видео
На своей странице в Instagram модель Алена Краснова показала кадры из церкви.
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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova
Супруга внука примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Никиты Преснякова стала крестной мамой. Об этом она сообщила в Instagram. В сторис на своей странице в социальной сети модель Алена Краснова показала трогательные кадры, сделанные в церкви. На них знаменитость держит на руках крошечную малышку, которая теперь стала ее крестницей.
На ролике, которым поделилась с подписчиками жена Преснякова, видно, что Краснова рада своей новой роли. Она с любовью смотрит на ребенка и улыбается ему. При этом глаза светской львицы словно искрятся счастьем.
Жена внука Пугачевой запечатлена на видео в необычайно нежном наряде. На нее надето длинное шифоновое платье, а голову покрывает платок небесного цвета. Налюбоваться на новоиспеченную крестную в таком виде было невозможно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Краснова устроила фотосессию с оленями и козленком.
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