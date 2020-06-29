Жена внука Пугачевой стала крестной мамой крошечной малышки— видео

|
Карина Бернтгольц
38

На своей странице в Instagram модель Алена Краснова показала кадры из церкви.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Супруга внука примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Никиты Преснякова стала крестной мамой. Об этом она сообщила в Instagram. В сторис на своей странице в социальной сети модель Алена Краснова показала трогательные кадры, сделанные в церкви. На них знаменитость держит на руках крошечную малышку, которая теперь стала ее крестницей.

 На ролике, которым поделилась с подписчиками жена Преснякова, видно, что Краснова рада своей новой роли. Она с любовью смотрит на ребенка и улыбается ему. При этом глаза светской львицы словно искрятся счастьем. 

Instagram @alenaakrasnova

Жена внука Пугачевой запечатлена на видео в необычайно нежном наряде. На нее надето длинное шифоновое платье, а голову покрывает платок небесного цвета. Налюбоваться на новоиспеченную крестную в таком виде было невозможно. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Краснова устроила фотосессию с оленями и козленком. 

Читайте также

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Какую тайну в себе хранит памятник павшим воинам в Долине смерти?
7:20
«Это стоит видеть своими глазами!» — Выпускники из разных уголков России в восторге от «Алых парусов»
7:15
Тихий день: почему незамужним девушкам запрещено принимать важные решения 29 июня
7:07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака
7:03
Хлопок газа произошел в Тульской области
6:55
Парки и летние кафе: Что еще откроется в Петербурге после снятия ограничений?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Марина Александрова опубликовала три снимка из Крыма. Поклонники не могут выбрать лучший

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок