Мать Илона Маска обнародовала редкое фото сына в честь его дня рождения

Основатель SpaceX Илон Маск отмечает 49-летие. Его мать, Мэй Маск, поздравила сына с этим событием и по случаю выложила в Instagram редкий снимок. Кадр был сделан в его день рождения. На архивном фото будущему изобретателю и миллиардеру исполнилось четыре года. Мальчик стоит у большого торта в виде смешной рожицы с четырьмя свечками, сделанного его тетей специально для именинника. В этот момент на лице виновника торжества играет широкая улыбка.

«С днем рождения, Илон! Твоя улыбка всегда была для меня всем. Спасибо за удивительный вклад в развитие этой планеты», — написала под фото автор поста.

Instagram @mayemusk

Американский предприниматель и выдающийся инженер Илон Маск родился в Претории, ЮАР. Он основал такие компании, как PayPal, Tesla и SpaceX. Последняя в числе прочего разработала пилотируемый космический корабль Crew Dragon. В мае этого года он успешно пристыковался к МКС и доставил на ее борт американских астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли. Этот запуск стал для США первым пилотируемым полетом с 2011 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск прокомментировал слухи о групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь. Миллиардер предложил Джонни Деппу зарыть наконец топор войны.