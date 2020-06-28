Видео: Жилой многоквартирный дом полыхает в Выборгском районе Петербурга

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Карина Бернтгольц
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По предварительным данным, возгорание вспыхнуло в квартире на шестом этаже.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем, vk.com/spb_today

Жилой многоквартирный дом полыхает  в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, пламя вспыхнуло в одной из квартир в доме №8 по Северному проспекту на шестом этаже девятиэтажного здания. По предварительным данным, площадь возгорания, составила около 15 квадратных метров.

Женщину, проживающую в квартире, где произошло ЧП, эвакуировали и передали сотрудникам скорой помощи. Также спасатели вывели из горящего здания 15 жильцов близлежащих квартир. На месте работают сотрудники МЧС и пожарные расчеты. Информация уточняется. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидцы сообщили о пожаре в отдельно стоящем здании факультета ядерной физики МГУ в Москве. По их словам, возгорание произошло в подвале. 

Видео: Жилой многоквартирный дом полыхает в Выборгском районе Петербурга

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vk.com/spb_today

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