Видео: Жилой многоквартирный дом полыхает в Выборгском районе Петербурга
По предварительным данным, возгорание вспыхнуло в квартире на шестом этаже.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем, vk.com/spb_today
Жилой многоквартирный дом полыхает в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, пламя вспыхнуло в одной из квартир в доме №8 по Северному проспекту на шестом этаже девятиэтажного здания. По предварительным данным, площадь возгорания, составила около 15 квадратных метров.
Женщину, проживающую в квартире, где произошло ЧП, эвакуировали и передали сотрудникам скорой помощи. Также спасатели вывели из горящего здания 15 жильцов близлежащих квартир. На месте работают сотрудники МЧС и пожарные расчеты. Информация уточняется.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидцы сообщили о пожаре в отдельно стоящем здании факультета ядерной физики МГУ в Москве. По их словам, возгорание произошло в подвале.
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