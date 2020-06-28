Зеленский «уменьшил» территорию Украины в День Конституции

Число регионов Украины уменьшилось на два в праздничной речи президента Владимира Зеленского. В своем обращении и по случаю Дня Конституции лидер страны заявил, что в состав Незалежной входит 25 областей. Текст опубликован на сайте украинского лидера.

«Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких — 25», — сказал Зеленский.

В статье 133 Конституции Украины указывается, что в состав страны входят 24 области, а также Автономная Республика Крым и города Киев и Севастополь, имеющие специальный статус.

18 марта 2014 года Республика Крым и город федерального значения Севастополь стали регионами России по итогам референдума, результаты которого Украина до сих пор не признает. Лидер Незалежной и другие украинские политики не раз высказывали намерения вернуть полуостров в состав своей страны.

На этой неделе экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал в эфире радиостанции «Тризуб» об «уникальном шансе» вернуть Крым. По его мнению, падение цен на нефть вызвало в России «глубокий кризис», из-за которого она якобы оказалась неспособной финансировать полуостров. В этих условиях, как считает лидер партии «Европейская солидарность», Киев должен укрепить международную солидарность, чтобы оказать давление на Москву и заставить ее «уйти из Крыма».

Ранее 5-tv.ru писал, что сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Порошенко об «уникальном шансе» вернуть Крым.