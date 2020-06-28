Зеленский «уменьшил» территорию Украины в День Конституции
Поздравляя сограждан с праздником, президент Незалежной забыл о двух регионах страны.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Давид Манукян оказался в больнице после конфликта с рэпером Серегой
Фото, видео: www.globallookpress.com /Hennadii Minchenko, 5-tv.ru
Число регионов Украины уменьшилось на два в праздничной речи президента Владимира Зеленского. В своем обращении и по случаю Дня Конституции лидер страны заявил, что в состав Незалежной входит 25 областей. Текст опубликован на сайте украинского лидера.
«Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких — 25», — сказал Зеленский.
В статье 133 Конституции Украины указывается, что в состав страны входят 24 области, а также Автономная Республика Крым и города Киев и Севастополь, имеющие специальный статус.
18 марта 2014 года Республика Крым и город федерального значения Севастополь стали регионами России по итогам референдума, результаты которого Украина до сих пор не признает. Лидер Незалежной и другие украинские политики не раз высказывали намерения вернуть полуостров в состав своей страны.
На этой неделе экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал в эфире радиостанции «Тризуб» об «уникальном шансе» вернуть Крым. По его мнению, падение цен на нефть вызвало в России «глубокий кризис», из-за которого она якобы оказалась неспособной финансировать полуостров. В этих условиях, как считает лидер партии «Европейская солидарность», Киев должен укрепить международную солидарность, чтобы оказать давление на Москву и заставить ее «уйти из Крыма».
Ранее 5-tv.ru писал, что сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Порошенко об «уникальном шансе» вернуть Крым.
- 28 июн
- Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране
- 27 июн
- «Как в детстве, кайф!» — Зеленский поиграл в футбол с мэром Новой Каховки
- 26 июн
- Украинская певица Navkа подверглась разбойному нападению под Николаевом
- 26 июн
- Саакашвили расстроен, что Россия побеждает Украину на «фронте реформ»
- 25 июн
- Украина направила ноту протеста РФ из-за Парада Победы в Крыму
- 25 июн
- «Готовы расстреливать людей на улицах» — депутат Рады о плане уничтожения Украины
- 25 июн
- Депутат Верховной рады Украины задумалась о стерилизации безработных
- 24 июн
- Украинские СМИ: Москва испугалась нового оружия Киева — ракеты «Нептун»
- 24 июн
- «Чувствительная тема»: Петер Сийярто о соблюдении языковых прав венгров на Украине
- 23 июн
- Михаил Саакашвили предрек Украине голод из-за экономического кризиса
Читайте также
49%
-0.34 77.54
-0.52
Нашли ошибку?