🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 июня, Луна находится в знаке Весы. В восьмые лунные сутки не нужно начинать ничего глобального — лучше как можно скорее завершить ранее начатое. Этот день не сопутствует принятию решений. Скорее всего, выбранный человеком вариант действий окажется неверным.

♈ Овен

Знания, которые вы получаете сейчас, могут помочь вам на пути. Но кто сказал, что вы не можете быть учеником и учителем одновременно? Если вам есть что сказать, самое время поделиться этим с миром.

Космический совет: используйте этот период времени, чтобы учиться и расти.

Космический совет: используйте этот период времени, чтобы учиться и расти.

♉ Телец

Гнев и обида не идут вам на пользу. Смените их на покой и умиротворение. Это правда, что другой человек подвел вас. Но что если он, как и вы, думает о своем благополучии и не пытается вам навредить? Есть много способов взглянуть на одну и ту же ситуацию.

Космический совет: отриньте низшие вибрации и смените гнев на милость.

Космический совет: отриньте низшие вибрации и смените гнев на милость.

♊ Близнецы

Чем больше вы преследуете вдохновение, тем дальше оно ускользает. Вам не обязательно гоняться за музой. Сосредоточьтесь на чем-то ином. Прогуляйтесь или устройте романтический вечер. Пусть поначалу это покажется нелогичным, но дайте время, и нужный настрой придет.

Космический совет: очистите голову и наберитесь положительных впечатлений.

♋ Рак

Задумывались ли вы, что происходит с желаниями, которые не исполняются? Возможно, вы могли получить то, чего заслуживаете. Но этому помешали ваши подсознательные убеждения. Вы полагаете, что недостойны получить то желаемое. Знайте: это не так.

Космический совет: разрушьте внутренние блоки, которые стояли на вашем пути.