Российские регионы оказались под властью разгула стихии

В Пензенской области крупный град оставил без стекол сотни автомобилей. Видеоролики, на которых запечатлен разгул стихии, местные жители выкладывают в интернет. Автосервисы не справляются с наплывом клиентов.

Тропический ливень накрыл столицу Хакасии. За несколько часов в Абакане выпало больше половины месячной нормы осадков.

В Вологодской области непогода стала причиной редкого для этих мест и опасного явления - гигантского смерча. К счастью, он прошел мимо населенных пунктов, поэтому обошлось без пострадавших.

А вот в Якутии сейчас теплее чем в Сочи! Там побит очередной температурный рекорд - 34 градуса выше нуля. В последний раз столбик термометра на севере республики поднимался до таких значений в 93-м году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую угрозу здоровью человека несет жара.