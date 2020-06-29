Российские регионы оказались под властью разгула стихии
Непогода обрушилась на Пензенскую и Волгоградскую области, а также республику Хакасия.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
В Пензенской области крупный град оставил без стекол сотни автомобилей. Видеоролики, на которых запечатлен разгул стихии, местные жители выкладывают в интернет. Автосервисы не справляются с наплывом клиентов.
Тропический ливень накрыл столицу Хакасии. За несколько часов в Абакане выпало больше половины месячной нормы осадков.
В Вологодской области непогода стала причиной редкого для этих мест и опасного явления - гигантского смерча. К счастью, он прошел мимо населенных пунктов, поэтому обошлось без пострадавших.
А вот в Якутии сейчас теплее чем в Сочи! Там побит очередной температурный рекорд - 34 градуса выше нуля. В последний раз столбик термометра на севере республики поднимался до таких значений в 93-м году.
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