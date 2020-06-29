Число фейков о голосовании по поправкам к Конституции РФ превысило 5 тысяч
Такую цифру озвучил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Фото: 5-tv.ru
Член Общественной палаты РФ, журналист Александр Малькевич во время презентации проекта «ФейкКонтроль» рассказал, что на сегодня выявлено уже более 5000 фейков о голосовании по поправкам к Конституции. Фрагмент выступления публикует 5-tv.ru.
Эксперт разделил лже-новости на две большие группы: к первой можно отнести сообщения СМИ-иноагентов, которые ежедневно публикуют новости с манипулирующими заголовками. Их задача — легитимизировать возможный международный протест по окончанию голосования.
Другая группа — фейки, разлетающиеся по соцсетям. Ранее Малькевич также разделил их на две группы: федеральные и региональные и даже привел несколько примеров. В новом выступлении эксперт сообщил некоторые подробности: например, что чаще всего «фейкометы» атакуют небольшие пункты в отдаленных регионах, так как там сложнее верифицировать информацию. Наибольший наплыв фейков ожидается 1 июля.
Малькевич привел пример некоторых вводящих в заблуждение материалов. Например, видеоролик с якобы нарушениями при голосовании в Москве. Молодой человек показывает прозрачный пакет с бюллетенями, который то ли оставили, то ли потеряли специально для того, чтобы затем изменить волеизъявление граждан.
Автора фейка вычислили с помощью видеокамер, на записи которых ясно видно, как он приходит к избирательному участку с пакетом, оставляет его, отходит, а возвращается уже с камерой и записывает сенсационное разоблачение.
Свой поступок молодой человек объяснил желанием сформировать подтверждение многочисленных нарушений на голосовании — ведь о них так много пишут в соцсетях, а доказательств — нет.
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