Число фейков о голосовании по поправкам к Конституции РФ превысило 5 тысяч

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Максим Чугункин
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Такую цифру озвучил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Число фейков о голосовании по поправкам к Конституции РФ превысило 5 тысяч

Фото: 5-tv.ru

Член Общественной палаты РФ, журналист Александр Малькевич во время презентации проекта «ФейкКонтроль» рассказал, что на сегодня выявлено уже более 5000 фейков о голосовании по поправкам к Конституции. Фрагмент выступления публикует 5-tv.ru.

Эксперт разделил лже-новости на две большие группы: к первой можно отнести сообщения СМИ-иноагентов, которые ежедневно публикуют новости с манипулирующими заголовками. Их задача — легитимизировать возможный международный протест по окончанию голосования.

Другая группа — фейки, разлетающиеся по соцсетям. Ранее Малькевич также разделил их на две группы: федеральные и региональные и даже привел несколько примеров. В новом выступлении эксперт сообщил некоторые подробности: например, что чаще всего «фейкометы» атакуют небольшие пункты в отдаленных регионах, так как там сложнее верифицировать информацию. Наибольший наплыв фейков ожидается 1 июля.

Малькевич привел пример некоторых вводящих в заблуждение материалов. Например, видеоролик с якобы нарушениями при голосовании в Москве. Молодой человек показывает прозрачный пакет с бюллетенями, который то ли оставили, то ли потеряли специально для того, чтобы затем изменить волеизъявление граждан.

Автора фейка вычислили с помощью видеокамер, на записи которых ясно видно, как он приходит к избирательному участку с пакетом, оставляет его, отходит, а возвращается уже с камерой и записывает сенсационное разоблачение.

Свой поступок молодой человек объяснил желанием сформировать подтверждение многочисленных нарушений на голосовании — ведь о них так много пишут в соцсетях, а доказательств — нет.

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