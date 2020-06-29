«И радость, и слезы»: Назвавшая Ивлееву «деревней» Айза ответила на предложение жить дружно
Ранее бывшая супруга рэпера Гуфа обозвала популярную блогершу «деревней».
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Фото, видео: Instagram @aizalovesam
Пользователи соцсетей гадают, чем на самом деле закончилась пикировка в интернете Айзы Анохиной с Настей Ивлеевой. С утра рэперша и телеведущая раскритиковала коллегу за манеру хвастаться «дорогими шмотками» и роскошной жизнью, назвав ее «деревней» и сравнила с «бабкой на лавке». В ответ Ивлеева миролюбиво предложила Анохиной «жить дружно», опубликовав фото с соответствующей надписью в сторис своего Instagram-аккаунта.
Ответ последовал незамедлительно. Айза выложила послание популярной блогерши на своей странице с комментарием.
«Что не день, то радость или слезы. А тут и радость, и слезы», — написала Айза (орфография сохранена).
Что имела в виду бывшая супруга рэпера Гуфа, пока не совсем понятно.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru Айза Анохина нелицеприятно высказалась о народной артистке СССР Людмиле Гурченко, сравнив стиль мейкапа знаменитой советской актрисы с макияжем падшей женщины.
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