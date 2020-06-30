Видео: Арт-группа «Re: ванш» наложила на здание посольства США «проекцию позора»

Российская арт-группа «Re: ванш» устроила акцию у стен американского посольства. Художники сделали «проекцию позора» на стену здания дипмиссии, в которой показали, как Россия освобождается от влияния США.

Вначале на стене появились изображения бывших президентов двух стран: Билла Клинтона и Бориса Ельцина, которые обнимали друг друга. Картинку сопровождала надпись: «1993 год. Была ваша…». Далее ее сменила фотография граждан России, которые принимают решение о внесении поправок в Конституцию страны. Надпись под снимком гласила: «2020 год. Станет наша!». Далее появилась подпись с призывом участвовать в голосовании.

Таким образом художники решили показать, что пришло время позитивных перемен для установок, заложенных в главный закон России в 90-е годы.

«В 1993 году танки Таманской дивизии писали картину из огня и копоти на фасаде Дома Советов. В 2020 году наши световые проекторы использовали здание американского посольства как холст, на котором родилось полотно совсем другого рода. Полотно, дающее понять, что американским „закладкам“ из девяностых годов в Конституции России приходит конец. Россия — уже давно не криптоколония!» — прокомментировали свой художественный жест авторы акции.

Кроме того, эта акция призвана стать ответом на недавнюю проекцию на здании посольства США в Москве. Недавно, как писал 5-tv.ru, дипмиссию в столице украсил радужный флаг — символ ЛГБТ-сообщества. Таким образом официальный Вашингтон отмечает набирающий популярность в Америке праздник «месяц гордости» ЛГБТ. Радужные флаги также появились на зданиях посольств США в Латвии, Польше, Южной Корее и Швейцарии.