В какие российские города хотят отправиться большинство туристов после снятия ограничений?
Социологи назвали регионы, которые пользуются особой популярностью среди путешественников.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Более 70 регионов России с 1 июля смогут принимать туристов. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. В правительстве рассчитывают, что отпуск на родине проведут 22 миллиона россиян. Социологи тем временем выяснили предпочтения наших путешественников. Новичками среди самым популярных направлений для летнего отдыха стали Воронеж и Самара. Возглавили рейтинг Москва и Петербург.
«Санкт-Петербург готовится к приему туристов, Санкт-Петербург разрабатывает новые праздники, новые события для туристов. Задача вполне прагматичная, чтобы к зимой, осенью, когда будут сняты ограничения, мы смогли снова выйти на международный туристический рынок», — рассказал заместитель руководителя федерального агентства по туризму Сергей Корнеев.
К слову, Петербург в фаворитах и у зарубежных туристов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москва вошла в двадцатку самых перспективных технологических городов Европы.
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