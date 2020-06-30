В Госдуме предложили отменить оплату за ремонт для жителей аварийных домов

Жильцов аварийных домов могут полностью освободить от уплаты взносов за ремонт и содержание. Расходы будут покрываться за счет федерального и регионального бюджетов.

Как рассказали «Известиям» в Госдуме, законопроект об этом уже подготовлен. Новые правила коснутся россиян, которые живут в ветхих домах, подлежащих расселению. Остальным плату предполагается снизить на 20-50 процентов.

По статистике, сейчас в России официально признано аварийным более 18 миллионов квадратных метров жилья. При этом в программу до 2025 года входит только десять миллионов квадратов. Остальные — в очереди. И людям приходится платить за ремонт и содержание аварийки столько же, как и тем, кто проживает в нормальных условиях. Это, говорят в Думе, несправедливо.