В Госдуме предложили отменить оплату за ремонт для жителей аварийных домов
Новые правила коснутся россиян, которые живут в ветхих домах, подлежащих расселению.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Michael Schellinger, 5-tv.ru
Жильцов аварийных домов могут полностью освободить от уплаты взносов за ремонт и содержание. Расходы будут покрываться за счет федерального и регионального бюджетов.
Как рассказали «Известиям» в Госдуме, законопроект об этом уже подготовлен. Новые правила коснутся россиян, которые живут в ветхих домах, подлежащих расселению. Остальным плату предполагается снизить на 20-50 процентов.
По статистике, сейчас в России официально признано аварийным более 18 миллионов квадратных метров жилья. При этом в программу до 2025 года входит только десять миллионов квадратов. Остальные — в очереди. И людям приходится платить за ремонт и содержание аварийки столько же, как и тем, кто проживает в нормальных условиях. Это, говорят в Думе, несправедливо.
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