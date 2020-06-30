Только Ливанов! Россияне восстановили справедливость в голосовании про Холмса

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Светлана Александрова
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Российского актера не оказалось в опросе о киновоплощениях знаменитого сыщика в Twitter-аккаунте крупнейшей в мире базы данных кинофильмов и статей.

Только Ливанов! Россияне восстановили справедливость в голосовании про Холмса

Фото: Кадр из т/с "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

В Twitter-аккаунте крупнейшая в мире базы данных кинофильмов и статей о кинематографе IMDb объявлен опрос — зрителям предложено проголосовать, какой Шерлок Холмс им больше нравится. Среди предложенных вариантов ответа — имена четверых актеров, воплотивших на экране образ знаменитого сыщика с Бейкер-стрит: Бенедикт Камбербэтч, Кристофер Пламмер, Роберт Дауни-младший и Бэзил Рэтбоун.

Пользователям из России показалось несправедливым отсутствие в списке советского Шерлока Холмса Василия Ливанова, и они активно голосуют за него, размещая в комментариях кадры из российской версии знаменитых детективов Конана Дойля. И, похоже, в ветке наш Ливанов лидирует — на пару с Бенедиктом Камбербэтчем.

К слову, в 2006 году за создание образа Шерлока Холмса в телефильмах режиссера Игоря Масленникова Василий Ливанов был принят в орден Британской империи. Знаки ордена вручил актеру в Москве тогдашний посол Великобритании в России Энтони Брентон.

Ранее 5-tv.ru проанализировал сходство и различия в нескольких ярких киновоплощениях Шерлока Холмса. Как оказалось, трое из актеров, сыгравших знаменитого сыщика, родились в одном месяце.

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