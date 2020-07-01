«Для меня это потеря» — Валерий Баринов о смерти Виктора Проскурина
Актер отметил убедительность ушедшего коллеги, с которой он подходил ко всем своим ролям.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин
Виктор Проскурин ушел из жизни 1 июля в возрасте 68 лет. Несколько добрых слов в комментарии 5-tv.ru о нем рассказал его коллега, Валерий Баринов.
Они с Проскуриным много общались, в свое время взаимная симпатия между артистами возникла на фоне любви к творчеству поэта Арсения Тарковского, отца знаменитого режиссера.
Баринов не раз высказывал Проскурину свое восхищение актерским талантом, его ролями, к которым он подходил «с мужской основательностью». Баринов сожалеет, что его товарищ рано ушел не только из жизни, но и из профессии.
«За ним было интересно наблюдать, все (роли — Прим. ред.) было убедительно. Для меня это потеря», — говорит Баринов.
По его мнению, сейчас такие актеры, как Проскурин, не востребованы на большом экране, так как из кино исчезла подлинность. Зрители доверяли, следили за персонажами Проскурина, это был очень убедительный актер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким зрители запомнят звезду «Жестокого романса» Виктора Проскурина.
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