Двое заключенных Димитровградской исправительной колонии №10 едва не выбрались на свободу через тайный подкоп.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, несколько осужденных граждан (Имена не разглашаются в интересах следствия — Прим.ред) в довольно короткие сроки прорыли тоннель длинною около 21 метра неподалеку от канализационно-насосной станции, расположенной на хозяйственном дворе колонии. По оценкам сотрудников Димитровградской ИК, подкоп выходил за периметр ограждения приблизительно на четыре метра.

По предварительным данным, совершить побег заключенные планировали в ближайшие дни. На воле мужчин, предположительно, должен был встретить подельник на автомобиле, который якобы мог переправить осужденных на Украину.

Под Ульяновском двое заключенных прорыли огромный тоннель и едва не сбежали из тюрьмы 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

По факту инцидента на место немедленно выехали сотрудники Следственного комитета, первоочередная задача которых — установить личность подельника заключенных на свободе. Отмечается, что после выяснения всех обстоятельств дела тайный подкоп обрушат.

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