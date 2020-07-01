Под Ульяновском двое заключенных прорыли огромный тоннель и едва не сбежали из тюрьмы
По предварительным данным, осужденные планировали скрыться от правосудия на территории Украины.
Фото: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Двое заключенных Димитровградской исправительной колонии №10 едва не выбрались на свободу через тайный подкоп.
Как удалось выяснить 5-tv.ru, несколько осужденных граждан (Имена не разглашаются в интересах следствия — Прим.ред) в довольно короткие сроки прорыли тоннель длинною около 21 метра неподалеку от канализационно-насосной станции, расположенной на хозяйственном дворе колонии. По оценкам сотрудников Димитровградской ИК, подкоп выходил за периметр ограждения приблизительно на четыре метра.
По предварительным данным, совершить побег заключенные планировали в ближайшие дни. На воле мужчин, предположительно, должен был встретить подельник на автомобиле, который якобы мог переправить осужденных на Украину.
По факту инцидента на место немедленно выехали сотрудники Следственного комитета, первоочередная задача которых — установить личность подельника заключенных на свободе. Отмечается, что после выяснения всех обстоятельств дела тайный подкоп обрушат.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории Ленобласти найдены останки связанного человека.
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