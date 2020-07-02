В Москве брошенного ребенка обнаружили в здании ломбарда

В Москве случайный прохожий обнаружил брошенного ребенка в здании ломбарда. Подробности инцидента очевидец рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Я сейчас в 12:20 пошел в салон по адресу Волгоградский проспект, дом 120\35, там ломбард „Залог успеха“. Я пошел проверить, активирована ли моя карточка бонусная. Сидел маленький нерусский мальчик, в кепочке. Он сказал, что его забыла мама. Они поругались, и она ушла», — заявил свидетель, представившийся Денисом Павловым.

Мужчина отметил, что просидел вместе с мальчиком порядка получаса, но выяснить у шокированного малыша, где могла бы находится сейчас его мама так и не удалось. Сотрудники ломбарда, в свою очередь, также успокаивали ребенка и вызвали на место ЧП полицию.

«Пока ехала полиция, около 25 минут, мальчик лег спать. Приехали сотрудники полиции и увезли его в ПДН, который на улице Юных Ленинцев. Мальчик маленький, волнуется, не понимает», — отметил очевидец.

Чтобы прояснить ситуацию, редакция СМИ также направила официальный запрос в пресс-службу аппарата детского омбудсмена по Москве.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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