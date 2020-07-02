В Москве брошенного ребенка обнаружили в здании ломбарда

|
Виктория Андреева
79

В настоящее время жизни и здоровью малыша ничто не угрожает.

В Москве брошенного ребенка обнаружили в здании ломбарда

Фото: www.globallookpress.com © Sonja Krebs

В Москве случайный прохожий обнаружил брошенного ребенка в здании ломбарда. Подробности инцидента очевидец рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Я сейчас в 12:20 пошел в салон по адресу Волгоградский проспект, дом 120\35, там ломбард „Залог успеха“. Я пошел проверить, активирована ли моя карточка бонусная. Сидел маленький нерусский мальчик, в кепочке. Он сказал, что его забыла мама. Они поругались, и она ушла», — заявил свидетель, представившийся Денисом Павловым.

Мужчина отметил, что просидел вместе с мальчиком порядка получаса, но выяснить у шокированного малыша, где могла бы находится сейчас его мама так и не удалось. Сотрудники ломбарда, в свою очередь, также успокаивали ребенка и вызвали на место ЧП полицию.

«Пока ехала полиция, около 25 минут, мальчик лег спать. Приехали сотрудники полиции и увезли его в ПДН, который на улице Юных Ленинцев. Мальчик маленький, волнуется, не понимает», — отметил очевидец.

Чтобы прояснить ситуацию, редакция СМИ также направила официальный запрос в пресс-службу аппарата детского омбудсмена по Москве. 

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина с младенцем исчезли в Белгороде.  

Читайте также

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
70.52
0.08 79.52
0.33
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жиз...

Последние новости

16:28
В Москве шестилетняя девочка смогла вырваться из рук похитителя. Но история загадочная
16:19
Мобильный госпиталь в Тыве принял первых пациентов
16:07
Рок-н-ролльная бабушка: У Анны Семак родился внук в 38 лет
15:55
В Тверской области найден искареженный Mercedes хоккеиста Михаила Анисина
15:43
Владимир Путин поблагодарил россиян за участие в голосовании по Конституции
15:43
Под Петербургом медики реанимировали мужчину в одних трусах прямо на асфальте

Сейчас читают

«Буду одна со всеми детьми»: Порошина высказалась об отце сына
Видео: Как самолеты чуть не столкнулись в небе над Ростовом-на-Дону
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок