Правительство позаботится о трудоустройстве граждан, оставшихся в пандемию без работы

Первым из руководства страны дал оценку итогам голосования глава правительства. По словам Михаила Мишустина, теперь перед кабмином ставятся новые задачи и усиливается персональная ответственность. Правительство уже перечислило средства на президентские выплаты для семей с детьми. С 1 июля родители начали получать эти субсидии. Семь с половиной миллиардов кабмин выделит на дополнительную помощь медикам. Более четырех миллиардов - на создание временных рабочих мест.

"Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе или на транспорте, в ЖКХ, на благоустройстве территории, а также в сциальных службах по уходу за людьми. Кроме того, на тех предприятиях, где сотрудников перевели в режим неполной занятости, можно будет организовать для них дополнительную временную работу", - отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кабмин также обсудил законопроект о поправках в бюджетный кодекс. Документ позволит направить дополнительные ресурсы на поддержку экономики и противодействие коронавирусной инфекции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские власти поддерживают самозанятых в условиях пандемии.