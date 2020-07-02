Путин одобрил инициативу присвоения звания «Город трудовой доблести» сразу 20 городам РФ

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Виктория Андреева
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Глава государства заявил, что подпишет соответствующий указ в самое ближайшее время.

Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу присвоить почетное звание «Герой трудовой доблести» сразу 20 городам. Об этом глава государства заявил на плановом заседании организационного комитета «Победа» в четверг, 2 июля.

«Аргументы здесь очевидные и убедительные и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона. За бесперебойное производство военной, гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или красных знамен государственного комитета обороны», — заметил российский лидер.

Президент России также акцентировал внимание, что имели место и многочисленные факты проявления личного мужества, трудового героизма жителей городов-героев. Каждый из них документально подтвержден.

«Конечно, хотел бы еще раз это подчеркнуть, мы обязаны учесть мнение людей, которые подписи собирали. Искреннюю и широкую народную поддержку инициативы присвоения почетного, высокого звания „Город трудовой доблести“. Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время», — отметил Владимир Путин.

Известно, что в список городов, удостоенных почетного звания вошли: Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

«От всей души поздравляю! Я хочу пожелать всем вам здоровья, всем жителям этих городов, и новых трудовых свершений. Спасибо большое за работу!» — подытожил глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как проходил отбор претендентов на звание «Города трудовой доблести».

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