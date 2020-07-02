Путин одобрил инициативу присвоения звания «Город трудовой доблести» сразу 20 городам РФ

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу присвоить почетное звание «Герой трудовой доблести» сразу 20 городам. Об этом глава государства заявил на плановом заседании организационного комитета «Победа» в четверг, 2 июля.

«Аргументы здесь очевидные и убедительные и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона. За бесперебойное производство военной, гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или красных знамен государственного комитета обороны», — заметил российский лидер.

Президент России также акцентировал внимание, что имели место и многочисленные факты проявления личного мужества, трудового героизма жителей городов-героев. Каждый из них документально подтвержден.

«Конечно, хотел бы еще раз это подчеркнуть, мы обязаны учесть мнение людей, которые подписи собирали. Искреннюю и широкую народную поддержку инициативы присвоения почетного, высокого звания „Город трудовой доблести“. Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время», — отметил Владимир Путин.

Известно, что в список городов, удостоенных почетного звания вошли: Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

«От всей души поздравляю! Я хочу пожелать всем вам здоровья, всем жителям этих городов, и новых трудовых свершений. Спасибо большое за работу!» — подытожил глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как проходил отбор претендентов на звание «Города трудовой доблести».