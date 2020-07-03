Закрытый из-за пандемии офис Европарламента обокрали в Брюсселе

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В здание проникли воры и вынесли ноутбуки, в которых хранилась секретная информация.

Фото, видео: ТАСС / PATRICK SEEGER, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Европарламент понес весьма существенный ущерб из-за коронавируса. Пока депутаты были в вынужденном отпуске из-за ограничительных мер, в здание проникли воры. Об этом сообщили представители Германии и Италии. Когда они впервые за несколько месяцев пришли в свои кабинеты, то обнаружили, что их ноутбуки кто-то унес.

В компьютерах, кстати, была и секретная информация. Взломаны оказались и несколько сейфов. В здании Европарламента сейчас ввели повышенные меры безопасности, в несколько раз увеличили число охранников. А полиция отсматривает съемки камер наблюдения, в надежде найти хоть какие-то следы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европарламенте усмотрели заговор РФ и Китая против Евросоюза из-за COVID-19. 

Тема:
Эпидемия коронавируса
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