Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Мухаммада Гаджиметова

Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героем нашего сюжета стал трехлетний Муххамад из Дагестана. У мальчика — врожденный порок сердца. Любая активная игра может вызвать у ребенка сердечный приступ. Исправить порок предложили в Германии, но операция стоит огромных денег.

На помощь семье пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Детские сердца» три миллиона 431 тысячу 868 рублей. Спасибо вам!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Инге Ондар.