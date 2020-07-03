Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Мухаммада Гаджиметова
У трехлетнего ребенка — врожденный порок сердца. Требуется дорогостоящее лечение.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героем нашего сюжета стал трехлетний Муххамад из Дагестана. У мальчика — врожденный порок сердца. Любая активная игра может вызвать у ребенка сердечный приступ. Исправить порок предложили в Германии, но операция стоит огромных денег.
На помощь семье пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Детские сердца» три миллиона 431 тысячу 868 рублей. Спасибо вам!
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Инге Ондар.
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