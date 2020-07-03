Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Мухаммада Гаджиметова

Эфирная новость 22

У трехлетнего ребенка — врожденный порок сердца. Требуется дорогостоящее лечение.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героем нашего сюжета стал трехлетний Муххамад из Дагестана. У мальчика — врожденный порок сердца. Любая активная игра может вызвать у ребенка сердечный приступ. Исправить порок предложили в Германии, но операция стоит огромных денег.

На помощь семье пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Детские сердца» три миллиона 431 тысячу 868 рублей. Спасибо вам!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Инге Ондар.

Тема:
День Добрых Дел
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Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Инги Ондар
25 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Инги Ондар
19 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Риты Андриевской
18 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Риты Андриевской
12 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Анфисы Специальной
11 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Анфисы Специальной
5 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Мии Козыревой
4 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Мии Козыревой
29 мая
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28 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Кати Матрюхиной

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