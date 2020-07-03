Минздрав назвал регионы России с самой высокой заболеваемостью раком

Минздрав привел показатели заболеваемости раком в регионах России, передает RT. По данным за 2019 год, самый высокий уровень заболеваемости выявлен в Архангельской области — 566 впервые выявленных случаев на 100 тысяч населения.

В первую пятерку наиболее тревожных субъектов РФ с точки зрения онкологической обстановки также вошли Брянская область — 556 случаев, Сахалинская область — 550, Мордовия — 549 и Пензенская область — 548.

Также высокими показателями заболеваемости злокачественными новообразованиями по сравнению с остальными регионами отметились Орловская, Ярославская, Курская, Ивановская области и Севастополь.

Наиболее низкий уровень медики зафиксировали в Дагестане — 163 случая на 100 тысяч населения. Следом за ним идет Чечня — 164. Сравнительно невысокие показатели зарегистрированы в Ингушетии — 176, на Чукотке — 205 и в ЯНАО — 215.

В Петербурге уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями в прошлом году составил 506 случаев на 100 тысяч населения, в Москве — 385.

Всего по итогам 2019 года в России впервые выявлено 640 тысяч случаев рака. Это больше уровня 2018 года на 2,5%.

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