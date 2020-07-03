Минздрав назвал регионы России с самой высокой заболеваемостью раком

|
Валентин Черников
72

Самый низкий показатель медики зафиксировали в Дагестане.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Минздрав привел показатели заболеваемости раком в регионах России, передает RT. По данным за 2019 год, самый высокий уровень заболеваемости выявлен в Архангельской области — 566 впервые выявленных случаев на 100 тысяч населения.

В первую пятерку наиболее тревожных субъектов РФ с точки зрения онкологической обстановки также вошли Брянская область — 556 случаев, Сахалинская область — 550, Мордовия — 549 и Пензенская область — 548.

Также высокими показателями заболеваемости злокачественными новообразованиями по сравнению с остальными регионами отметились Орловская, Ярославская, Курская, Ивановская области и Севастополь.

Наиболее низкий уровень медики зафиксировали в Дагестане — 163 случая на 100 тысяч населения. Следом за ним идет Чечня — 164. Сравнительно невысокие показатели зарегистрированы в Ингушетии — 176, на Чукотке — 205 и в ЯНАО — 215.

В Петербурге уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями в прошлом году составил 506 случаев на 100 тысяч населения, в Москве — 385.

Всего по итогам 2019 года в России впервые выявлено 640 тысяч случаев рака. Это больше уровня 2018 года на 2,5%.

Ранее 5-tv.ru писал, может ли бубонная чума в Монголии представлять опасность для россиян?

Читайте также

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.52
0.08 79.52
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:32
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над полуторагодовалой девочкой
10:20
Мобильные госпитали завершили работу в Дагестане
10:04
3 июля — день ГИБДД: История праздника
10:03
Минздрав назвал регионы России с самой высокой заболеваемостью раком
9:49
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Мухаммада Гаджиметова
9:35
В Подмосковье прошли гонки конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2020

Сейчас читают

ТОП-5 советов, как начать утро, чтобы очистить карму
«Не семья, а тень благополучия»: Поклонники затравили Ковальчук за фото с дочерью
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок