ЕГЭ стартовал. Первыми экзамен сдали школьники Владивостока

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Главный страх у детей — впервые ЕГЭ будет пересдать нельзя, поэтому необходимо быть полностью к нему готовым.

Фото, видео: URA.RU/TASS / Анна Майорова

Тема:
ЕГЭ 2020

Для выпускников школ началась горячая пора — период сдачи единых госэкзаменов. Тесты в этом году перенесли на более поздний срок из-за коронавируса.

Первый предмет — на выбор: география, литература, информатика. ЕГЭ в этом году пишут только те выпускники, которые планируют поступать в вузы.

В класс проходят по одному, парты расставлены на безопасном расстоянии. На стене в углу сертифицированный бактерицидный рециркулятор.

«Конечно, мы переживаем, так как ситуация впервые. Детки волнуются, мы стараемся их успокоить, сказать, что действительно созданы все условия, чтобы сохранить условия для здоровья детей», — говорит директор владивостокской школы Ольга Веселова.

Об эпидобстановке больше волнуются организаторы. Для детей главный страх — в этом году впервые ЕГЭ нельзя пересдать и улучшить результат, только по уважительной причине.

Евгений Подтергера передает из Владивостока, где экзамен сдали первыми.

Тема:
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