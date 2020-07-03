Купаться запрещается! Почему от отдыха на городских пляжах лучше отказаться

Жаркая погода как никогда располагает к отдыху на пляже. Но немногие задумываются, какие опасности могут подстерегать желающих охладиться в городских водоемах. В беседе с 5-tv.ru врач семейной медицины «Евромед Клиник» Юрий Ярошенко объяснил, почему летом 2020 года лучше воздержаться от посещения подобных мест.

Для начала медик акцентировал внимание граждан, что пресловутый COVID-19, в силу особенностей молекулярного строения, не передается через воду. Другими словами, риск заразиться купающемуся новым типом коронавируса минимален даже при непроизвольном заглатывании воды. Однако это единственный «плюс».

По словам Ярошенко, городское население вряд ли будет соблюдать на пляжах социальную дистанцию, поэтому забывать про воздушно-капельный путь передачи инфекции все же не стоит.

«Любые скопления людей на пляже ли, в магазинах, торговых центрах, любых других учреждениях они конечно же повышают риски и возможность передачи вируса от одного человека к другому», — пояснил врач.

Но основная опасность, по мнению Ярошенко, кроется в инфекциях, постоянно «живущих» в городских водоемах. Речь идет, в частности, о всевозможных видах бактерий-возбудителей серьезных, а иногда и неизлечимых, заболеваний; о водорослях, поглощающих бытовые отходы. Медик утверждает: зачастую даже единовременное заглатывание воды с примесью вредных веществ может стать причиной развития хронических заболеваний внутренних органов.

«В городе нет чистой воды. Она загрязнена пищевыми отходами, бытовыми отходами: грязь, песок, пакеты, мусор, банки… Она загрязнена химическими отходами, потому что есть малые или большие производства. Есть огромное количество мест, где живут и размножаются такие возбудители, как кишечная палочка, энтерококк фекальный, клебсиелла — дрянь, которая при заглатывании вызывает тяжелейшие пищевые токсикоинфекции, отравления», — заявил собеседник 5-tv.ru.

Медик также отметил, что во всех городских водоемах зашкаливает уровень тяжелых металлов, опасных химических поверхностно-активных веществ (ПАВ) и прочих опасных элементов, способных погубить все живое. При этом, вследствие чрезмерного накопления токсинов из водоемов нередко выделяются вредные испарения, которые также наносят непоправимый вред организму.

Единственный способ уберечь себя от негативных последствий купания в водоемах — предпочесть отдыху на пляже полезную замену. Например, купание в специально оборудованном и тщательно продезинфицированном бассейне.

«Постоянное заглатывание и употребление таких видов воды приводит к тому, что опасные вещества накапливаются и, как правило, органы-мишени — печень, почки, центральная нервная система. Это три основных места, где накапливаются тяжелые металлы и поражают органы. Еще и сердце, к тому же. Это приводит к хроническому отравлению, появлению и развитию огромного комплекса разнообразнейших клинических проявлений», — подытожил Юрий Ярошенко.

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