Под Красноярском электричество и интернет отключились во время проведения ЕГЭ
Сильный ураган едва не помешал выпускникам сельской школы сдать выпускной экзамен.
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Фото, видео: YAY\TASS, 5-tv.ru
Летняя погода продолжает преподносить сюрпризы российским регионам. На Кемеровскую область обрушился град. Местами льдины достигали величины теннисного мяча и пробивали крыши. Пользователи жалуются, что от огородов и садов ничего не осталось, машины вмятинах, стекла побиты.
В Томске — грандиозный потоп. Всего за час там выпала месячная норма осадков. По улицам тяжело было передвигаться и пешеходам, и машинам. Из-под земли забили гейзеры. Ливневки не справлялись с таким потоком воды.
Последствия сильного урагана устраняют в Красноярском крае. Несколько деревень с населением 14 тысяч человек — остались без света. В одной сельской школе как раз начался ЕГЭ. Организаторам пришлось в срочном порядке подключать электрогенераторы, и обеспечивать доступ к интернету. Иначе выпускники не смогли бы получить задания.
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