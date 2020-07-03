Под Красноярском электричество и интернет отключились во время проведения ЕГЭ

Летняя погода продолжает преподносить сюрпризы российским регионам. На Кемеровскую область обрушился град. Местами льдины достигали величины теннисного мяча и пробивали крыши. Пользователи жалуются, что от огородов и садов ничего не осталось, машины вмятинах, стекла побиты.

В Томске — грандиозный потоп. Всего за час там выпала месячная норма осадков. По улицам тяжело было передвигаться и пешеходам, и машинам. Из-под земли забили гейзеры. Ливневки не справлялись с таким потоком воды.

Последствия сильного урагана устраняют в Красноярском крае. Несколько деревень с населением 14 тысяч человек — остались без света. В одной сельской школе как раз начался ЕГЭ. Организаторам пришлось в срочном порядке подключать электрогенераторы, и обеспечивать доступ к интернету. Иначе выпускники не смогли бы получить задания.