Шоу «Алые паруса» поставило рекорд по количеству зрителей

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Прямую трансляцию обеспечили десятки телекамер, они позволили зрителям рассмотреть все детали праздника и насладиться удивительным зрелищем со всех возможных ракурсов.

Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, 5-tv.ru

Тема:
Алые паруса

Шестнадцать с половиной миллионов человек в России смотрели грандиозный праздник выпускников «Алые паруса». Это рекорд — на шесть миллионов зрителей больше, чем годом ранее.

Уникальное петербургское шоу в этом году прошло в онлайн и телевизионном форматах, кульминацию представления транслировали ведущие федеральные каналы. Концерт с участием самых популярных артистов, впечатляющий музыкальный спектакль, проход белоснежного брига «Россия» по акватории Финского залива и красочное водно-пиротехническое шоу — все это показывал «Пятый канал», на сайте и в социальных сетях.

Прямую трансляцию обеспечили десятки телекамер, они позволили зрителям рассмотреть все детали праздника и насладиться удивительным зрелищем со всех возможных ракурсов. Вместе с россиянами в фантастическую атмосферу «Алых парусов» окунулись зрители в тридцати странах мира. Большую аудиторию праздник выпускников собрал в десятках городов-побратимов Петербурга. Это Париж, Венеция, Лос-Анджелес, Стамбул, Шанхай, Рио-де-Жанейро и многие другие.

Тема:
Алые паруса
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