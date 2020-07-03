Шоу «Алые паруса» поставило рекорд по количеству зрителей

Шестнадцать с половиной миллионов человек в России смотрели грандиозный праздник выпускников «Алые паруса». Это рекорд — на шесть миллионов зрителей больше, чем годом ранее.

Уникальное петербургское шоу в этом году прошло в онлайн и телевизионном форматах, кульминацию представления транслировали ведущие федеральные каналы. Концерт с участием самых популярных артистов, впечатляющий музыкальный спектакль, проход белоснежного брига «Россия» по акватории Финского залива и красочное водно-пиротехническое шоу — все это показывал «Пятый канал», на сайте и в социальных сетях.

Прямую трансляцию обеспечили десятки телекамер, они позволили зрителям рассмотреть все детали праздника и насладиться удивительным зрелищем со всех возможных ракурсов. Вместе с россиянами в фантастическую атмосферу «Алых парусов» окунулись зрители в тридцати странах мира. Большую аудиторию праздник выпускников собрал в десятках городов-побратимов Петербурга. Это Париж, Венеция, Лос-Анджелес, Стамбул, Шанхай, Рио-де-Жанейро и многие другие.