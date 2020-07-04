Тело окровавленного юноши нашли на северо-западе Москвы
О смерти молодого человека сообщили очевидцы. Данную информацию проверяют сотрудники правоохранительных органов.
Фото: www.globallookpress.com
Жители Зеленограда — одного из административных округов Москвы — сделали страшную находку. В парке очевидцы обнаружили тело юноши, на вид которому, предположительно, 20-25 лет. Как сообщили свидетели происшествия, молодой человек лежал весь в крови.
Что стало причиной его гибели, неизвестно. В настоящий момент информация о случившемся направлена в правоохранительные органы. Полиция проверит полученные данные. На место происшествия в настоящий момент выдвигается следственная группа. Стражам порядка предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Московской области мужчина явился в дом к бывшей жене, напал на нее, убил собственного сына, который защищал мать, и совершил самоубийство.
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