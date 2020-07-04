«Артист и, главное, человечище»: Друзья и близкие о Викторе Проскурине
В Москве проходит церемония прощания со звездой фильма «Жестокий романс».
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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, 5-tv.ru
Церемония прощания с Виктором Проскуриным началась в Москве. На панихиду пришли близкие друзья и родственники актера. У Виктора Проскурина была онкология, но как рассказала вдова актера Ирина Хонда, причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь легких.
По словам женщины последние дни в палату к актеру не пускали близких.
«Меня не пускали в реанимацию, поэтому неизвестно, что было бы, если бы он был не один, если бы мы смогли быть рядом. Я, конечно, предпринимала титанические усилия, чтобы это произошло. Слово „протокол“ я буду ненавидеть всю свою оставшуюся жизнь», — рассказала Ирина Хонда.
Многие из присутствующих на церемонии прощания тепло высказались об ушедшем актере. Коллега по театру Георгий Мартиросян, едва сдерживая слезы, рассказал о качествах, которыми отличался Виктор Проскурин.
«Он был настоящим, цельным, серьезным, с чувством юмора блестящим, ироничным», — рассказывает о коллеге актер Георгий Мартиросян.
Один из друзей Виктора Проскурина Сергей Гавриш отметил, что актер был не просто профессионалом, но и человеком с большой буквы:
«Вы не представляете, насколько Виктор в глубине души был богатейший человек. Артист и главное человечище. У него склад характера озорной. Московская шпана, это великий чтец, актер, человек, который продумывает каждое слово».
Дебютную роль в кино Виктор Проскурин исполнил 1968-м в картине «Орлята Чапая», тогда ему было 16 лет. Зрителям Проскурин запомнился ролями в фильмах «Жестокий романс», «Выйти замуж за капитана», «Пиковая дама» и других. Виктор Проскурин умер на 69-м году в ночь на 1 июля. В 2018-м стало известно, что актер борется с анорексией и онкологией.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о принципах жизни Виктора Проскурина.
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